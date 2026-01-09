Un ex-coéquipier balance : Nikola Jokic aime aussi le basket !

Kenneth Faried a fait un retour remarqué sur la scène européenne avec de belles prestations sous le maillot du Panathinaikos. "Manimal" était la coqueluche des fans des Nuggets avant que Nikola Jokic ne devienne l'un des meilleurs joueurs de son époque à Denver. Les deux hommes ont été coéquipiers et c'est même Faried qui lui a permis d'enregistrer son premier triple-double en NBA en réceptionnant sa passe pour dunker en transition.

Même s'il s'est éloigné du Colorado et des Etats-Unis au moment de l'ascension du Joker, Kenneth Faried tient le Serbe en très haute estime et avait senti, même à son arrivée au pays, qu'il avait de quoi se démarquer. C'est ce qu'il a expliqué à BasketNews.

‭« Je savais qu'il deviendrait spécial à cause du travail qu'il fournissait. Toutes ces choses qui ne sont pas enregistrées et qu'on ne voit pas. Il se soucie du jeu, même si les gens pensent que tout ce qui l'intéresse ce sont ses chevaux. Non, il travaille parce qu'il aime le jeu.

On le voyait tous les jours à l'entraînement, j'ai de la chance d'avoir été là. Il bosse son art, son tir, son jeu de passes. Il savait déjà passer à l'époque, mais il travaillait sur les petites choses à améliorer dans son jeu. Il avait aussi de bons mentors autour de lui et de bonnes personnes pour l'aider à devenir celui qu'il est aujourd'hui.

J'ai été heureux de le voir se développer. Je pensais qu'il serait All-Star à coup sûr et qu'il gagnerait un titre. Mais tous ces MVP et le statut de superstar en gagnant la bague, non... »

Nikola Jokic n'est donc pas uniquement un mec qui se pointe au boulot, y est excellent, mais n'éprouve pas vraiment de passion et n'attend que le moment où il pourra se brancher sur son smartphone pour regarder les résultats du tiercé. Le triple MVP est aussi féru de basket, ce qui l'aide sans doute à être l'un des joueurs les plus divertissants de tous les temps.