Un fan des Kings explique pourquoi il s’en est pris à Zach LaVine

L’image a fait le tour des réseaux : un homme, supporter des Sacramento Kings, qui échange des mots avec Zach LaVine avant d’être escorté en dehors de la salle par la sécurité. Alors a-t-il insulté l’ancien All-Star ? Pas vraiment. Il s’est expliqué sur l’origine de la discussion tendue.

« Après non pas la première, ni la deuxième, la troisième ou encore la quatrième mais la sixième fois que Zach LaVine laisse son vis-à-vis seul à trois-points, Doug Christie a pris un temps mort. J’ai dit ‘on ne paye pas pour vous regarder ne pas défendre.’ Zach LaVine m’a alors dit ‘rentre chez toi alors.’ Je lui ai répondu que non, que j’avais payé pour être là. Qu’il avait qu’à lui rentrer chez lui. ’T’es payé 40 millions et t’es à 8 points dans le quatrième quart-temps. »

Des mots qui ne sont pas passés mais qui résument bien le mal-être ambiant en ce moment du côté de Sacramento avec une équipe à la dérive et des cadres qui peinent à répondre présent.