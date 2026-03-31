Le jeune meneur des Wizards atteint une marque historique avant ses 21 ans, aux côtés de Doncic et LaMelo Ball.

Dans une saison compliquée pour les Washington Wizards, Bub Carrington continue de se distinguer individuellement. Le jeune meneur vient d’atteindre une marque rare en NBA, aux côtés de deux noms prestigieux : Luka Doncic et LaMelo Ball.

Face aux Los Angeles Lakers, Bub Carrington a délivré sa 700e passe en carrière, franchissant un cap symbolique. Avec ce total, il entre dans un cercle extrêmement restreint.

Il devient en effet l’un des seuls joueurs de l’histoire à cumuler au moins 700 passes décisives et 250 tirs à trois points avant ses 21 ans, rejoignant Luka Doncic et LaMelo Ball.

Un exploit qui souligne la précocité et la polyvalence du meneur des Wizards, capable à la fois de créer pour les autres et de sanctionner de loin.

Dans une saison globalement difficile pour Washington, Bub Carrington s’impose comme l’un des rares motifs de satisfaction.

Le meneur, dans sa deuxième année NBA, affiche des moyennes de 10,3 points, 4,5 passes et 3,5 rebonds en 74 matches, confirmant sa montée en puissance.

Il s’inscrit déjà comme une pièce importante du projet des Wizards, qui espèrent rebondir dans les prochaines saisons.

Rejoindre Luka Doncic et LaMelo Ball dans ce type de catégorie statistique n’est pas anodin. On n’est évidemment clairement pas sur le même calibre de joueur. Mais, à son échelle, Bub Carrington montre qu’il peut produire pour les Wizards et assumer des responsabilités.

Reste désormais à voir jusqu’où ce type de performance peut le mener, alors que Washington cherche à construire autour de ses jeunes talents.