Une déception des Lakers bientôt tradée ?

À l’approche de la trade deadline, les Los Angeles Lakers continuent d’explorer différentes pistes pour ajuster un effectif construit pour jouer les premiers rôles. Parmi les noms évoqués dans les discussions, celui de Dalton Knecht revient avec insistance. D’après BasletNews, le sophomore sélectionné au premier tour de la Draft 2024, pourrait déjà servir de monnaie d’échange dans une transaction visant à renforcer immédiatement la rotation.

Arrivé avec une certaine hype après une saison universitaire impressionnante et quelques coups d’éclat offensifs en NBA, Knecht n’a toutefois pas réussi à s’installer durablement dans les plans de JJ Redick. Malgré un shoot extérieur prometteur et une capacité à prendre feu sur de courtes séquences, son impact global est resté trop irrégulier pour une équipe aux ambitions élevées. Défensivement ciblé et parfois en difficulté dans le jeu sans ballon, il a vu son temps de jeu fluctuer au fil des semaines.

Du côté de la direction, l’objectif est clair : entourer au mieux les stars du roster avec des profils plus fiables et immédiatement performants, notamment sur les ailes. Dans cette optique, Knecht représente un atout intéressant. Son contrat rookie et son potentiel offensif peuvent séduire plusieurs franchises en reconstruction ou à la recherche de scoring à faible coût.

Pour les Lakers, le dilemme est classique : faut-il continuer à développer un jeune joueur prometteur ou sacrifier une partie du futur pour maximiser la fenêtre de titre actuelle ? Un trade de Dalton Knecht ne serait pas un aveu d’échec définitif, mais plutôt le symbole d’une franchise prête à prendre des décisions rapides pour rester compétitive.

Reste désormais à savoir si une opportunité suffisamment convaincante se présentera pour justifier ce pari.