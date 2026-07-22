Bradley Beal intéresserait désormais les Celtics. Un nouveau concurrent pour le Heat qui attend la décision de LeBron James pour bouger.

Toujours sans équipe depuis le début de la free agency, Bradley Beal pourrait bientôt voir son marché s'animer. Selon Jake Fischer, les Boston Celtics seraient désormais à surveiller dans ce dossier, aux côtés du Miami Heat, alors que la situation de LeBron James influence forcément les différents scénarios sur le marché.

Boston s'invite dans la course ?

Sur Bleacher Report, Jake Fischer a expliqué que le choix de Bradley Beal ne dépendait pas directement de celui de LeBron James, mais qu'il en subissait tout de même les conséquences.

« On m'a dit aujourd'hui que la décision de Bradley Beal n'était pas directement suspendue à celle de LeBron, mais qu'elle en était affectée. Je pense qu'il existe un intérêt du Miami Heat, et je n'écarterais pas Boston à cause de la relation entre Beal et Jayson Tatum. »

Le journaliste ajoute que l'ancien arrière des Wizards devrait privilégier une équipe ambitieuse.

« D'après ce que j'ai compris, Bradley Beal signera avec une équipe qui vise les playoffs. »

Le Heat toujours bien placé

Le Miami Heat est régulièrement associé à Bradley Beal depuis son arrivée sur le marché des free agents. L'entrée supposée des Celtics dans la danse offrirait toutefois une nouvelle option au triple All-Star, qui entretient une relation de longue date avec Jayson Tatum.

Après avoir quitté les Los Angeles Clippers en renonçant à sa player option de 5,6 millions de dollars, Beal cherche un nouveau point de chute malgré une saison 2025-2026 largement perturbée par une blessure à la hanche.

Limité à seulement six matches, il avait tourné à 8,2 points et 1,7 passe décisive de moyenne. Son profil de scoreur expérimenté continue néanmoins d'attirer plusieurs franchises ambitieuses, dans l'attente de voir si le marché se débloquera après la décision de LeBron James.