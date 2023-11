Une saison en enfer, un livre basket qui parle de vous !

Découvrez gratuitement le premier chapitre d'Une saison en enfer, le livre basket qui parle de vous et de vos potes.

Par nous, pour nous…

Si vous lisez ces mots, c’est que nous sommes pareils : d’authentiques et irrécupérables fanatiques de basket. Notre passion, nous l’avons construite tout autant en regardant nos idoles s’affronter sur les scènes les plus prestigieuses, qu’au bout de la rue, dans notre gymnase ou sur notre playground du coin.

Une saison en enfer, notre tout premier livre, est à l’image de tout cela ! Un livre qui parle de nous, de vous, de vos potes, de tous ceux qui ont rêvé d’être les Michael Jordan ou Stephen Curry de leur ville et qui se sont autant investis dans chaque match du dimanche matin, que LeBron, saison après saison.

Au travers des aventures et des déboires d’une équipe fictive, mais dont les protagonistes sonnent tellement vrai qu’ils ne pourront que vous rappeler de bons (et probablement aussi pas mal de très mauvais) souvenirs, nous avons voulu rendre hommage à notre passion commune pour le basket. Celle-là même qui nous réunit et qui nous pousse à continuer d’aller de l’avant, que ce soit après une belle victoire ou une défaite honteuse face aux « adversaires héréditaires » du patelin d’à côté.