Une superstar aux Spurs cet été ?

Les San Antonio Spurs ont prouvé pendant la saison qu’ils n’avaient pas peur d’accélérer leur projet en faisant notamment venir De’Aaron Fox. Et même si l’incertitude persiste au sujet du niveau de Victor Wembanyama à son retour de sa thrombose veineuse – même si les nouvelles sont encourageantes et optimistes – les dirigeants texans pourraient tenter un gros coup cet été. C’est du moins ce qu’avance Jake Fisher. L’insider considère les éperons comme des candidats de l’ombre sur les dossiers Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo.

Faire venir le Grec nous paraît compliqué. Oui, les Spurs ont des tours de draft et des jeunes joueurs (Jeremy Sochan, Stephon Castle, Devin Vassell) à offrir. Mais sur le papier, d’autres franchises peuvent offrir un meilleur package pour recruter l’un des trois meilleurs basketteurs du monde.

Une arrivée de KD semble un peu plus probable… et encore, ça amène des interrogations vu son âge et l’écart de générations avec Wembanyama. Le double champion NBA sera peut-être déjà à la retraite au moment où le Français entamera pleinement son prime. Du coup, les fans des Spurs peuvent rêver un peu d’une star… mais pas trop.