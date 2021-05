Victor Oladipo va se faire opérer du genou et manquera les playoffs avant de devenir free agent. Coup dur pour le Heat... et surtout pour le joueur.

La deuxième partie de carrière de Victor Oladipo est malheureusement en train de prendre une tournure très compliquée. Depuis sa première grosse blessure en 2019, l'année de sa deuxième sélection au All-Star Game, l'ancien n°2 de Draft enchaîne les galères et les situations compliquées. Alors qu'il avait enfin réussi à rejoindre Miami comme il le souhaitait de longue date, Oladipo ne va pas pouvoir vivre les playoffs avec le Heat.

Selon Marc Stein du New York Times, l'ancien arrière du Magic, du Thunder, des Pacers et des Rockets va être opéré du genou et ne rejouera plus de la saison. Blessé après un mauvais appui en avril dernier, Victor Oladipo n'a pas rejoué depuis. Problème, sa situation contractuelle fait qu'il est impossible de savoir s'il reportera le maillot de Miami un jour.

Il y a quelques mois, le joueur de 29 ans avait refusé une extension à hauteur de 28 millions de dollars de la part des Pacers, afin d'être en contrôle de son avenir à l'été 2021. Il est à peu près certain aujourd'hui qu'aucune franchise ne reproposera autant d'argent sur une année à un joueur estampillé "à risques" sur le plan physique.

Pat Riley y trouvera peut-être là l'occasion de signer un très bon joueur à moindre frais, dans l'espoir que le staff médical du Heat, très réputé en NBA, trouve le moyen de le remettre sur pied durablement.

Miami a appris à composer sans Victor Oladipo et a validé sa place directe pour les playoffs à l'Est, sans savoir si ce sera la 4e, la 5e ou la 6e.

