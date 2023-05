Victor Wembanyama : “10 jours avant de connaître ma future équipe”

Victor Wembanyama sera le 1st pick de la Draft 2023, ça ne fait absolument aucun doute. Néanmoins, même dans des classes de Draft où il y a rapidement eu consensus sur l'identité du joueur choisi en premier, le principal concerné prenait des pincettes pour éviter qu'un trop plein de confiance ne lui revienne dans la tête. Dans un passé relativement récent, Anthony Davis, Ben Simmons ou Zion Williamson ont refusé d'affirmer qu'ils connaîtraient le nom de leur nouvelle équipe dès le soir de la loterie, bien que tout le monde savait que ce serait le cas.

L'intérieur français a posté un tweet qui montre qu'il n'a plus envie ou besoin de prendre de précautions.

"Dix jours avant de connaître ma future équipe. C’est vraiment un truc de fou", a écrit le joueur de Boulogne-Levallois, en évoquant la loterie pré-Draft du 16 mai prochain.

Traduction : je n'ai pas peur de dire qu'aucune équipe avec le 1st pick ne prendra le risque de drafter quelqu'un d'autre ou de m'échanger à la manière d'un Chris Webber ou d'un Andrew Wiggins. Une belle preuve de confiance ou tout simplement de réalisme, tant Victor Wembanyama est l'un des prospects les plus attendus de l'histoire de la NBA, si ce n'est LE plus attendu depuis LeBron James.

Trois équipes ont un pourcentage un peu plus élevé que les autres de décrocher le 1st pick et donc l'arrivée de Victor Wembanyama grâce à leur bilan médiocre en saison régulière : les Detroit Pistons, les Houston Rockets et les San Antonio Spurs, avec 14%.

Derrière, on retrouve les Charlotte Hornets (12.5%), les Portland Trail Blazers (10.5%), l'Orlando Magic (9%), les Indiana Pacers (6.8%), les Washington Wizards (6.7%), le Utah Jazz (4.5%) et les Dallas Mavericks (3%). Oklahoma City (1.7%), Toronto (1%) et New Orleans (0.5%) auront pour leur part besoin d'un miracle pour remporter le gros lot.

