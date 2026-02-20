Victor Wembanyama a-t-il raison de croire au titre ?

Victor Wembanyama ne se cache pas. La star des Spurs vise le titre, ni plus, ni moins, alors que San Antonio s'apprête seulement à retrouver les playoffs NBA.

Victor Wembanyama et les Spurs sont sur une série de 7 victoires de suite et continuent leur très belle saison régulière à la deuxième place de la Conférence Ouest. Les choses se sont accélérées pour San Antonio cette saison, avec le retour en pleine forme du Français et l'éclosion d'un collectif autour de lui. Ici et là, on entend que les Texans doivent viser mieux qu'un simple premier tour, eux qui n'ont plus disputé les playoffs depuis la saison 2018-2019. Et Wembanyama, qu'en pense-t-il ?

Au sortir de la victoire face à Phoenix, lors de laquelle il a compilé 17 points, 11 rebonds et 5 contres, le pivot de l'équipe de France a affiché une ambition claire et précise.

"Bien sûr qu'on joue le titre. L'histoire dit que c'est quasiment toujours le premier ou deuxième de conférence qui gagne le titre. Donc, clairement, on est dans la course".

Les stats donnent raison à Victor Wembanyama

Victor Wembanyama a factuellement raison. Si l'on ne s'en tient qu'aux 20 dernières saisons, 15 titres sur 20 ont été remportés par une équipe qui avait terminé 1ère ou 2e de sa Conférence. 75 % des champions étaient donc top 2 de leur Conférence. Idem pour les finalistes NBA issus de l'Ouest, 15 des 20 derniers avaient fini à l'une des deux premières places de la Conférence.

Les exceptions notables : Dallas en 2006 (4e), San Antonio en 2007 (3e), Dallas en 2011 (3e), Golden State en 2022 (3e) et Dallas en 2024 (5e). Parmi ces équipes, les Spurs 2007, les Mavs 2011 et les Warriors 2022 ont fini avec la bague au doigt.

Si l'on aborde en revanche la chose de manière prudente, on se rend compte aussi que six équipes classées 2e à l'Ouest ont mordu la poussière au 1er tour ces 20 dernières années. La dernière en date : Houston, la saison dernière, contre les Warriors.

Patience, on saura dans quelques mois si l'ambition de Victor était démesurée ou tout à fait raisonnable. Les Spurs seront dans tous les cas attendus et très suivis, ne serait-ce que pour se faire une idée de quoi The Alien est capable dans le contexte des playoffs NBA.