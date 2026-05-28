Victor Wembanyama averti par la NBA après le game 5

La NBA a rappelé Victor Wembanyama après le refus de ce dernier de répondre aux sollicitations médiatiques.

Victor Wembanyama a été rappelé à l’ordre par la NBA après avoir quitté la salle sans passer par la traditionnelle session médias following le Game 5 entre les Spurs et le Thunder, selon les informations rapportées par Shams Charania d’ESPN.

Mardi soir, après la défaite 127-114 de San Antonio à Oklahoma City, qui donne désormais l’avantage 3-2 au Thunder dans cette finale de conférence Ouest, le Français n’a pas répondu aux journalistes présents sur place. Un représentant des Spurs a annoncé environ une heure après la conférence de presse de Mitch Johnson que le pivot ne viendrait finalement pas s’exprimer.

Les précédents Butler et Brooks

La ligue a considéré cette absence comme une entorse à ses obligations médiatiques en playoffs. Victor Wembanyama n’a toutefois pas été sanctionné financièrement à ce stade et a simplement reçu un avertissement. Ces dernières années, la NBA a déjà distribué plusieurs amendes dans ce type de situation, notamment à Jimmy Butler ou Dillon Brooks, tous deux sanctionnés à hauteur de 25 000 dollars en 2023 après avoir évité les médias après un match de post-saison.

Ce silence médiatique intervient dans un contexte délicat pour le Français, auteur d’un match très compliqué offensivement. Wembanyama a terminé la rencontre avec 20 points, mais seulement 4 paniers inscrits sur 15 tentatives.

La situation a de quoi surprendre, tant Victor Wembanyama s’était jusqu’ici construit une réputation exemplaire dans ses rapports avec la presse. En avril dernier, il avait d’ailleurs reçu le Magic Johnson Award, trophée décerné par les journalistes NBA au joueur jugé le plus professionnel et coopératif avec les médias et les fans.