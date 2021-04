Victor Wembanyama : des contres et du temps de jeu malgré la défaite

George Eddy le disait mercredi matin, on se rendra sans doute compte plus tard de la chance que l'on a eu de pouvoir assister aux débuts de Victor Wembanyama. Le temps de jeu du prodige français est encore limité, mais chacune de ses apparitions avec Nanterre est une formidable source de promesses. Quelques jours après avoir battu dépassé la barre des 10 points en Jeep Elite, l'intérieur de 17 ans a été de nouveau à son avantage.

Malgré la défaite francilienne face à Limoges mardi soir, le prospect tricolore a marqué les esprits et a joué près de 24 minutes. Tout n'a pas été parfait, mais on a encore eu droit à des séquences où le cocktail entre sa taille et sa technique, notamment au shoot, a fait merveille.

Victor Wembanyama, le bijou français en avance sur tout le monde

Victor Wembanyama a fini avec 10 points, 4 rebonds, 3 contres et 1 passe au compteur, sans parvenir néanmoins à éviter à son équipe un revers sans appel. Nanterre a posté quelques highlights de sa pépite et ils méritent le coup d'oeil.

🔥 Victor Wembanyama 🔥 Hier soir, malgré la défaite de Nanterre 92, @vicw_32 a encore démontré tous ses progrès, compilant 10pts 4rbds et 3ctrs en #JeepELITE 👀 #WeAreJSF pic.twitter.com/Bo5F0gqZZ8 — Nanterre 92 (@Nanterre92) April 28, 2021

Cette saison, celui qui est attendu comme un futur n°1 de Draft NBA a joué 6 matches avec Nanterre (en alternance avec le Centre Fédéral), notamment à cause d'une blessure qui l'a tenu éloigné des parquets pendant de longues semaines.

