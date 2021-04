Gêné par les blessures ces derniers mois, Victor Wembanyama est de nouveau en train de passablement exciter les scouts NBA. Le jeune intérieur du Centre Fédéral et de Nanterre vient de réaliser le meilleur match offensif de sa jeune carrière chez les professionnels.

Un mois après son retour à la compétition, Wembanyama, 17 ans, a dépassé les 10 points pour la première fois en Jeep Elite, lors d'une performance très remarquée sur le parquet d'Orléans avec Nanterre. En seulement 14 minutes de jeu, et alors que son équipe a compté 23 points de retard durant la partie, le prospect français a orchestré le retour des siens et frappé fort : 12 points, 6 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive, soit une évaluation de 16.

Victor Wembanyama, le bijou français en avance sur tout le monde

Forcément, on se prend à rêver de ce que donnera son impact sur un temps de jeu plus important d'ici 2023, l'année où il est attendu comme le n°1 de la classe de Draft en NBA. Il reste encore du temps et du travail, mais chaque apparition de Victor Wembanyama est synonyme de progrès et de promesses exceptionnelles.