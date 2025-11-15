Draymond Green fait le malin avec Victor Wembanyama. La réponse ? Poster dunk, stare down et trashtalking

Victor Wembanyama et Draymond Green ont dû être interrompus plusieurs fois par les arbitres alors qu'ils luttaient pour prendre la position la nuit dernière. Leur duel sentait bon la rivalité naissante, la hargne et la compétitivité. D'ailleurs, ce deuxième choc en trois jours entre les Warriors et les Spurs avaient des allures de match de playoffs. La tension était palpable, et notamment entre les deux intérieurs. L jeune grand très talentueux contre le vieux roublard sous-dimmensionné, ça donnait une belle opposition de style. Conscient qu'il fallait impacter physiquement et mentalement son adversaire, Green a essayé de rentrer dans la tête du Français sur plusieurs séquences. Il l'a chahuté, bousculé, chambré... jusqu'au moment où il s'est pris un tomahawk dans la tronche. Un gros dunk du pivot des Spurs, suivi d'un cri rageur, d'un tête-à-tête évidemment sans déraper et de quelques douceurs échangés verbalement.

La séquence complète avec le dunk de Victor Wembanyama sur Draymond Green

