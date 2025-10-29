Victor Wembanyama en course pour le MVP, le DPOY et le MIP ?

Draymond Green n’a jamais eu peur des grandes déclarations. Sur son podcast The Draymond Green Show, l’intérieur des Golden State Warriors a livré une prédiction aussi spectaculaire qu’inédite : selon lui, Victor Wembanyama pourrait cumuler le titre de MVP, celui de Défenseur de l’année et même celui de Most Improved Player.

« S’il reste à ce rythme, à ce niveau, il sera genre MVP, DPOY et Most Improved Player », a lancé Green. « Il va être en position de concourir pour ces trois distinctions. Et honnêtement, on se demande juste quel joueur pourrait être capable de le défendre. »

Draymond Green says Victor Wembanyama could be in position to win Most Improved Player, MVP, and DPOY all in the same season (🎥 @DraymondShow ) pic.twitter.com/OZgb4qRExu — NBACentral (@TheDunkCentral) October 28, 2025

Pour répondre à cette dernière question : personne. Plus sérieusement, à seulement 21 ans, le phénomène français domine déjà la NBA de manière affolante. Avec San Antonio invaincu (4–0), Victor Wembanyama affiche des statistiques surréalistes : 31 points, 13,8 rebonds et 4,8 contres de moyenne, à 60 % de réussite.

Il est même devenu le premier joueur de l’histoire à totaliser plus de 100 points, 30 rebonds et 10 contres sur les trois premiers matches d’une saison. Même en relisant une deuxième fois cette phrase, c’est dur à réaliser.

Pour Green, qui sait ce qu’il faut pour être élu Défenseur de l’année, la progression de Wembanyama est telle qu’elle le place dans une catégorie à part. Il estime d’ailleurs qu’un joueur du calibre de Wembanyama ne devrait « probablement pas pouvoir remporter le Most Improved Player », mais que, vu la manière dont le vote est organisé, « il pourrait tout de même rafler les trois distinctions ».

Bon, on est bien évidemment qu’au tout début de la saison. Plein de choses peuvent encore arriver. Mais si on reste dans le présupposé de Draymond Green, à savoir « s’il reste à ce rythme », difficile de lui donner tort. Par rapport à la saison passée, le Français cumule en moyenne 6,7 points, 2,8 rbds, 1 ctre et 0,4 steal de plus. Ses pourcentages ont eux aussi bien augmenté, il est ainsi passé de 55,9 à 64,5% d’eFG.

Seuls Michael Jordan, Hakeem Olajuwon et Giannis Antetokounmpo ont déjà remporté la même saison les titres de MVP et de DPOY. Aucun joueur, en revanche, n’a jamais ajouté le trophée de la progression à ce doublé historique.

À ce stade, les superlatifs manquent déjà pour décrire Victor Wembanyama. Et si Draymond Green voit juste, la saison 2025–26 pourrait bien entrer dans la légende.

