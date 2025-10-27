Victor Wembanyama et les Spurs, quel démarrage !

Victor Wembanyama et les Spurs ont remporté leur trois premiers matches de la saison, notamment grâce aux perfs monstrueuses du Français.

Les San Antonio Spurs ont à 3-0 et ont parfaitement réussi leur entame de saison. Le constat vaut aussi pour Victor Wembanyama, qui a signé une troisième ligne de stats bien gourmande dimanche, lors du match de début de soirée contre les Brooklyn Nets.

Certes, ces derniers seront dans les bas fonds du classement de l'Est et du général cette saison, mais ils ont quand même poussé les Texans à s'employer un peu.

Wembanyama, qui avait démarré un poil timidement en laissant notamment Devin Vassell prendre les choses en main, a accéléré et affirmé la domination que l'on voit depuis maintenant une semaine.

Le pivot de l'équipe de France a compilé 31 points, 14 rebonds, 6 contres, 4 passes et 3 interceptions, tout en ne shootant qu'à 8/21 et en ratant cinq lancers. Il aurait donc pu rendre une copie encore plus gourmande si l'on veut être exigeant avec le MVP précoce de ce début de saison en NBA.

Des stats dingues pour Victor Wembanyama

Par séquences, on a encore cru halluciner en voyant Victor Wembanyama à l'oeuvre sur le parquet de San Antonio. Cette action avant la pause où il contre deux adversaires (Noah Clowney et Terance Mann) coup sur coup, avant de remonter la balle et de dégainer à 3 points en étant à 1,50m derrière la ligne est assez folle...

Depuis le début de la saison, et après 3 matches, Victor Wembanyama tourne à 33.3 points, 13.3 rebonds, 6 contres, à 56.9% et en ayant pris que 11 tirs à 3 points.

C'est au-delà des espérances que l'on pouvait avoir pour lui après la frayeur de la saison dernière. Le n°1 de la Draft 2023 n'avait pu jouer que 46 matches avant qu'une thrombose veineuse ne vienne stopper son élan et le mettre au repos forcé.

Wembanyama vs le reste de la NBA : la stat folle