Wembanyama vs le reste de la NBA : la stat folle

Victor Wembanyama continue de redéfinir la notion même de protection du cercle. Avec ses 9 contres lors de la victoire des Spurs contre New Orleans la nuit dernière, le Français a encore repoussé les limites de ce qu’un intérieur moderne peut accomplir. Selon ESPN Research, Wembanyama compte désormais 9 matches en carrière à 8 contres ou plus depuis son arrivée en NBA en 2023. Le reste de la ligue, sur la même période ? Quatre seulement. À lui seul, il a donc plus que doublé la production totale des autres joueurs dans ce secteur.

Ces rares performances appartiennent à des intérieurs reconnus pour leur dissuasion : Brook Lopez (9 contres face aux Knicks en novembre 2023), Chet Holmgren (8 contres contre Denver en décembre 2023), Donovan Clingan (8 contres face à Minnesota en novembre dernier) et Walker Kessler (8 contres à Toronto en mars 2025). Quatre éclairs isolés, face à la régularité quasi surnaturelle du Français, capable de transformer chaque match en cauchemar pour les attaquants.

Victor Wembanyama peut-il battre le record d'Hakeem Olajuwon ?

Ce n’est pas qu’une question de taille ou d’envergure. Wembanyama anticipe, se déplace et s’ajuste avec une fluidité rare pour un joueur de 2m24. À 21 ans, il a déjà fait de la raquette des Spurs une zone interdite, forçant les adversaires à revoir leurs plans d’attaque avant même le coup d’envoi.

Et au-delà du spectaculaire, l’histoire commence peut-être à s’écrire. Si Victor Wembanyama maintient ce rythme de dissuasion au fil des saisons, le record d’Hakeem Olajuwon et ses 3 830 contres n’est plus un rêve impossible. On n’en est encore qu’au début, mais une chose est sûre : la NBA n’a jamais vu un joueur comme lui.