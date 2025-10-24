Victor Wembanyama peut-il battre le record d’Hakeem Olajuwon ?

Victor Wembanyama peut-il déjà rêver de l'un des records les plus compliqués à atteindre en NBA : celui des contres ?

« La seule personne que je vois capable de battre ce record, c’est lui ». Hakeem Olajuwon parle évidemment de Victor Wembanyama, qu’il cite comme son possible successeur au classement all-time du nombre de contres en NBA. À l’heure qu’il est, le Français totalise 433 contres en 118 matches, un rythme de 3,67 contres par match. Déjà l’un des plus élevés de l’histoire sur un échantillon significatif.

Le record d’Olajuwon, 3 830 contres, semble encore astronomique. Mais si l’on projette Wembanyama à ce rythme, il lui faudrait environ 926 matches supplémentaires, soit un peu plus de onze saisons complètes à 82 matches, pour égaler « The Dream ». Autrement dit, s’il reste en bonne santé, joue une quinzaine d’années au même niveau et conserve ce rôle central dans la défense, le record n’est pas hors de portée.

D'autres pivots à détrôner pour Victor Wembanyama

Avant d’imaginer détrôner Olajuwon, Victor pourrait rapidement grimper dans la hiérarchie historique. Des légendes comme Tim Duncan (3 020 contres), Kareem Abdul-Jabbar (3 189) ou Dikembe Mutombo (3 289) seraient rattrapables d’ici huit à dix saisons s’il maintient la cadence. Plus près de nous, des pivots contemporains comme Brook Lopez (2 060), le n°1 en activité, pourraient être dépassés d’ici cinq à six ans.

Ces projections, bien sûr, reposent sur une moyenne hors norme que peu de joueurs parviennent à maintenir sur la durée. Les blessures, les ajustements de rôle ou la réduction du temps de jeu avec l’âge peuvent ralentir la course. Mais Wembanyama n’est pas un joueur ordinaire : sa taille, son timing et sa mobilité font déjà de lui une anomalie défensive, capable d’impacter chaque tir tenté dans sa zone.

Olajuwon a établi un record pensé pour durer éternellement. Si quelqu’un doit le faire tomber, ce sera un autre intérieur du Texas né en dehors des Etats-Unis, ça ne fait aucun doute.