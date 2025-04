Isaiah Hartenstein proche d’un record de nullité à 3 points

Le titre est sévère. Isaiah Hartenstein est un joueur absolument essentiel à Oklahoma City et sa première saison sous les couleurs du Thunder est très réussie. L'ancien intérieur de New York a plein de cordes à son arc et apporte du rebond, de la passe, du scoring et de la défense au groupe coaché par Mark Daigneault. En revanche, il y a un secteur dans lequel il n'est pas d'une très grande aide : le tir à 3 points. Hartenstein est même tout proche d'un record de maladresse en la matière.

L'international allemand pourrait prochainement devenir le joueur à avoir pris le plus de tirs à 3 points sans en rentrer un seul, dans l'histoire de la NBA. Me record est pour le moment détenu par Tom Garrick, avec un 0/22 sur l'ensemble de la saison 1990-1991, lorsqu'il était meneur remplaçant chez les Los Angeles Clippers. Isaiah Hartenstein en est à 0/19 après avoir raté sa seule tentative la nuit dernière contre Detroit.

S'il prend - et manque - quatre paniers, celui qui a aussi porté le maillot des Clippers en début de saison, s'emparera de ce record peu enviable. Ce ne sera pas dramatique, puisque c'est ailleurs qu'Hartenstein fait son beurre.

Depuis qu'il a lancé sa saison après avoir été blessé au départ, il tourne à près de 11 points, 10 rebonds et 4 passes de moyenne.

