Pourquoi Carmelo Anthony mérite bien le Hall of Fame

Carmelo Anthony n'a disputé qu'une seule finale de Conférence dans toute sa carrière. Il n'a jamais été MVP, jamais dans une All-NBA First Team et a bouclé son aventure en NBA avec nettement moins d'accomplissements collectifs et individuels que ses camarades de promo - et de Banana Boat - LeBron James et Dwyane Wade. Melo est pour beaucoup un joueur frustrant, soliste forcené, qui n'a jamais su évoluer ou s'adapter. A tel point que certains s'offusqueraient presque de l'annonce de son entrée au Hall of Fame en 2025, trois ans après son dernier match en NBA.

Pourtant, Carmelo Anthony remplit quand même pas mal de critères théoriques. Déjà, celui de la "fame", de la célébrité. Melo est un joueur marquant et incontournable des années 2000 et 2010 en NBA. Si ses prestations sur la troisième décennie à laquelle il a participé sont anecdotiques, il a marqué les esprits à Syracuse (où il a été champion NCAA), Denver (qui retirera sans doute son numéro 15 en même temps que celui de Jokic quand ce dernier aura raccroché).

Le joueur FIBA ultime avant KD

Le natif de New York City est actuellement le 10e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, a été 10 fois All-Star entre 2007 et 2017, 6 fois dans une All-NBA Second ou Third Team, et a été élu dans la liste des 75 meilleurs joueurs de tous les temps lors des célébrations du 75e anniversaire de la NBA.

Ses plus beaux accomplissements auront finalement été ceux en FIBA, avec Team USA, où il a été pendant longtemps le joueur ultime, avant que Kevin Durant ne récupère ce statut. Avec la sélection américaine, il a remporté cinq médailles, dont trois d'or aux J.O. Pékin (2008), Londres (2012) et Rio (2016), après deux campagnes en bronze (les J.O. 2004 et le Mondial 2006).

On this day in Knicks history, Carmelo Anthony dropped 50 points with zero points in the paint. MAN 🔥 ON 🔥 FIRE 🔥 pic.twitter.com/Ek5s4ogH3Z — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 2, 2025

Même en NBA, où il aura eu du mal à accepter des compromis sur son rôle et sa manière de jouer, Carmelo Anthony aura laissé de bons souvenirs, avec des débuts tonitruants chez les Nuggets et une arrivée à New York - chez lui - célébrée en grande pompe malgré le package ahurissant lâché par les Knicks alors qu'il n'était qu'à un an de la fin de son contrat.

Si le Hall of Fame fonctionnaire en pyramide et avec des étages, comme dans le Book of Basketball de Bill Simmons, Carmelo Anthony ne serait évidemment pas dans les mêmes sphères que LeBron James ou Dwyane Wade, mais on parle quand même d'un joueur iconique dont la présence au Panthéon de Springfield est tout à fait justifiée.

Carmelo Anthony, Dwight Howard, Sue Bird... Votre chouchou dans la liste des finalistes du HoF ?