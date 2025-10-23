Après sa perf monstre, Victor Wembanyama a… soulevé de la fonte

Dylan Harper, le rookie des San Antonio Spurs, était aux premières loges pour assister à la prestation majuscule de Victor Wembanyama la nuit dernière. Les 40 points du Français face aux Dallas Mavericks ont marqué les esprits, notamment ceux de ses coéquipiers. Mais c’est peut-être ce qu’a fait le pivot tricolore après son récital qui a le plus surpris Harper, comme il l’a confié à l’émission WOAI Spurs.

D’après l’ancien meneur de Rutgers, drafté en 2e position lors de la Draft NBA 2025, Wembanyama n’a pas vraiment célébré la victoire de San Antonio ni sa performance XXL. À la place, “The Alien” a préféré, une fois le repas d’après-match terminé, retourner directement… soulever de la fonte dans le vestiaire. Une scène presque irréelle pour un joueur qui venait tout juste de porter son équipe à bout de bras contre un rival texan.

Une éthique de travail à la Jordan/Kobe ?

Cette anecdote illustre à quel point Victor Wembanyama est obsédé par le travail et la progression. Après avoir cru pendant un temps qu’il ne pourrait peut-être plus jouer au basket, le vice-champion olympique affiche une détermination sans faille. Tout le monde a noté combien il s’est étoffé physiquement durant l’intersaison, et visiblement, le jeune prodige des Spurs n’a aucune intention de lever le pied.

Son acharnement n’est pas sans rappeler celui de Michael Jordan ou Kobe Bryant, connus pour leur éthique de travail légendaire et leur rigueur hors norme. Si Wembanyama continue sur cette voie, il ne fait aucun doute qu’il s’inscrira durablement parmi les superstars de la NBA. Et à en croire Dylan Harper, ses coéquipiers ont déjà compris qu’ils évoluent aux côtés d’un joueur pas tout à fait comme les autres.

Voilà ce qui a changé avec le « Victor Wembanyama nouveau »