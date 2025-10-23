Voilà ce qui a changé avec le « Victor Wembanyama nouveau »

Victor Wembanyama a repris la NBA avec fracas : 40 points, 15 rebonds, 3 contres à 15/21 au tir, et une victoire nette des Spurs contre Dallas (125-92). Au-delà de la ligne stat, c’est surtout la manière qui interpelle. Plus près du cercle, plus tranchant dans ses choix, plus carnassier dans son langage corporel : ce “Wembanyama nouveau” n’est pas une simple continuité, c’est une montée en gamme assumée. Shaï et Antoine ont longuement analysé cette première sortie ce matin dans le CQFR. Debrief.

Un profil de tir transformé

La tendance aperçue en présaison se confirme : Wembanyama a drastiquement réduit la part du tir à trois points. Sur 21 tentatives, seulement deux derrière l’arc cette nuit. L’an dernier, la moitié de ses tirs provenait du périmètre ; cette fois, la priorité a été donnée au mi-distance, au poste et aux finitions près du cercle.

Résultat : un rendement chirurgical et une pression constante sur la défense intérieure des Mavericks. Sa palette technique - footwork, fades courts, finitions main faible - a servi de fil rouge, avec ce mélange rare de douceur et de puissance qui décourage les aides tardives.

La dimension physique, enfin assumée

Autre différence majeure : l’impact au contact. Les adversaires tentaient souvent, la saison passée, de lui opposer des profils plus petits mais très costauds pour le bousculer sur le point d’appui. Là, l’option paraît moins viable. Wembanyama a joué bas, verrouillé son centre de gravité et posé l’épaule pour se créer de l’espace réglementaire avant d’élever la balle au-dessus des bras.

Même quand Dallas a tenté d’accélérer les prises à deux, il a puni par la vitesse d’exécution : un dribble, une feinte, puis finition au-dessus. Cette férocité perçue sur chaque séquence (attaques 45°, poursuites en transition, deuxièmes efforts au rebond offensif) change la nature du duel : on ne “survit” plus face à lui par ruse, il faut désormais lui résister physiquement sur 48 minutes.

Les 40 points et le show Victor Wembanyama contre Dallas

Moins d’iso, plus de lecture collective

Le lien avec Stephon Castle a sauté aux yeux. Des “holdups” en back-door, des passes remises dans le bon tempo, un pick-and-roll joué pour le décaler en short-roll plutôt qu’en pop lointain : les Spurs ont cherché des angles simples qui multiplient les décisions rapides.

Victor Wembanyama n’a pas eu besoin d’une orgie d’isolations, il a prospéré sur la continuité du mouvement, ce qui rend San Antonio plus difficile à scouter. Quand le schéma ralentit, il peut toujours créer au poste. Mais la base, c’est désormais la lecture, le mouvement et la verticalité utile.

Un état d’esprit clair : « tous les rêves sont permis »

Au-delà du contenu, l’émotion a compté. Wembanyama l’a dit après la rencontre : « Je suis passé par des trucs… C’est pour ça que ça me fait vraiment plaisir aujourd’hui. Tous les rêves sont permis. » La phrase n’est pas un effet de manche.

Elle renvoie à un été complet de travail, à une confiance renouvelée et à une volonté très visible de marquer visuellement les esprits : célébrations, intensité, communication avec les coéquipiers. Ce supplément d’âme donne une couleur différente à sa domination technique.

Victor Wembanyama, sa réaction émue après son carton

Ce que ça change pour San Antonio

Si cette version se maintient - tir extérieur en appoint, attaques plus fréquentes vers le cœur de la raquette, usage discipliné du physique -, les Spurs gagnent en plancher offensif. Le scoring de Wembanyama devient plus “réplicable” d’un match à l’autre, parce qu’il dépend moins d’une adresse longue distance volatile.

Défensivement, rien ne bouge : sa dissuasion reste un verrou, et sa mobilité latérale permet de survivre aux switches. La suite se jouera dans les détails : garder la sélection de tirs compacte, conserver le rythme de course après écran, et maintenir ce tonus de premier pas qui a mis Dallas en stress toute la nuit.

