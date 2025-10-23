Victor Wembanyama, sa réaction émue après son carton

Victor Wembanyama a ouvert la saison NBA 2025-2026 de façon tonitruante. Face à Dallas, la star française a signé un match d’anthologie : 40 points, 15 rebonds, 3 contres à 15/21 aux tirs pour mener San Antonio à la victoire. Une performance magistrale, déjà symbole d’une saison charnière pour les Spurs, la première sans Gregg Popovich depuis la retraite forcée du légendaire coach. Mais au-delà de la domination, c’est l’émotion du joueur après le match qui a marqué les esprits.

Victoir Wembanyama est apparu visiblement ému au moment d’évoquer les épreuves traversées depuis un an. Sa saison précédente avait été brutalement stoppée par une thrombose veineuse, un coup d’arrêt qui avait suscité de vraies inquiétudes quant à la suite de sa carrière. « On travaille pour ça. On a tous nos propres batailles et difficultés personnelles. Dieu sait que j’ai travaillé dur cet été, putain. Et c’est en train de payer. Tous les rêves sont permis désormais. Je suis juste heureux d’être de retour, parce qu’après ce que j’ai vécu, ça signifie beaucoup », a-t-il confié.

CQFR : Wembanyama étincelant d'entrée !

L'été studieux de Victor Wembanyama

Ce retour spectaculaire est aussi le fruit d’un été hors normes, à la croisée du spirituel et du scientifique. Wembanyama a multiplié les expériences et les rencontres : entraînement auprès de moines Shaolin en Chine, sessions avec deux légendes, Hakeem Olajuwon et Kevin Garnett, et même des passages à la NASA pour étudier la récupération et les limites du corps humain.

Ce mélange de travail acharné, de curiosité et d’introspection semble avoir porté ses fruits. Plus complet, plus calme et plus sûr de lui, le prodige français donne déjà le ton : San Antonio veut retrouver les playoffs, et son joyau est prêt à guider la renaissance.