La NBA a officiellement révélé les joueurs sélectionnés pour le "Castrol Rising Stars" du All-Star Game 2025. Dans sa seconde année dans la ligue, Victor Wembanyama figure bien évidemment dans cette liste, composée de 10 rookies et 11 sophomores. Mais il n'est pas le seul talent français présent.

Dans ce groupe, Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr (Washington Wizards) et Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) sont également présents. Et en réalité, ils seront les trois représentants tricolores sur cet évènement.

Pourquoi ? Car la NBA a été claire : un joueur convoqué pour le Rising Stars et pour le All-Star Game sera seulement présent au ASG. Et sauf énorme surprise, ce cas concernera Wembanyama. Pour les autres, une Draft va se dérouler afin de former 3 équipes de 7 joueurs.

Comme pour le match des étoiles, un mini-tournoi à 4 formations, dont une sélection de G-League, va définir, le 14 février, le grand vainqueur. Et celui-ci aura le droit de participer au mini-tournoi du All-Star Game le 16 février.

A noter que dans cette liste, des changements sont attendus car plusieurs joueurs, comme Jared McCain, Dereck Lively II et Brandon Miller, se trouvent à l'infirmerie. On attend notamment la sélection d'un certain Kel'el Ware.

The 2025 #CastrolRisingStars Player Pool!

NBA Rookies and Sophomores will be drafted onto three teams on Tuesday, Feb. 4 (4:00pm/et on the NBA App), with NBA G League Players to comprise the fourth team. The four seven-player teams will compete in the mini-tournament.

