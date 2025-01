Les résultats de la nuit en NBA, celle de Victor Wembanyama

Hornets @ Pistons : 94-98

Magic @ Raptors : 106-97

Celtics @ Rockets : 109-86

Wizards @ Pelicans : 120-132

Knicks @ Thunder : 107-117

Cavaliers @ Mavericks : 134-122

Spurs @ Nuggets : 113-110

Grizzlies @ Kings : 133-138

Hawks @ Lakers : 102-119

Victor Wembanyama vs Nikola Jokic, duel de géants !

- Un choc entre deux titans ! La nuit dernière, Victor Wembanyama et Nikola Jokic se sont livrés un superbe duel. Un affrontement qui a finalement tourné à l'avantage des San Antonio Spurs, vainqueurs sur le parquet des Denver Nuggets (113-110).

Le Français a bien évidemment montré la voie avec une copie XXL : 35 points (à 14/21 aux tirs), 18 rebonds, 4 passes décisives (malgré 8 ballons perdus) et 2 contres. En face, Jokic, même moins adroit (15/36 aux tirs), a ainsi longtemps porté les siens avec 41 points, 18 rebonds et 9 passes décisives.

La différence ? Le collectif des Spurs a soutenu le Tricolore. Chris Paul (7 points, 11 passes décisives, 8 rebonds) n'était pas si loin du triple-double, et Devin Vassell (18 points), Keldon Johnson (16 points) puis Julian Champagnie (15 points) ont eu des impacts positifs.

A l'exception de Michael Porter Jr (22 points), les coéquipiers de Jokic ont eu du mal à être à la hauteur. Dans les dernières secondes, il faut souligner une interception déterminante de Wembanyama, sur une passe de Jokic, pour sceller le succès des Spurs.

- Qui peut stopper l'Oklahoma City Thunder ? Dans un véritable choc, OKC a renversé les New York Knicks (117-107). Comme toujours, Shai Gilgeous-Alexander s'est comporté en patron avec 33 points. Pour signer une 14ème victoire consécutive au terme d'un énorme come-back !

Car sur cette partie, les Knicks ont eu le contrôle. Grâce notamment à Mikal Bridges (24 points), Karl-Anthony Towns (17 points, 22 rebonds) et Jalen Brunson (22 points). NY comptait 8 points d'avance avant le dernier quart-temps.

Avant le déferlement du Thunder ! Dans le money-time, OKC a ainsi totalement renversé le match (37-19). Avec notamment 15 des 19 points d'Aaron Wiggins sur cette période. Jalen Williams (20 points) et Isaiah Hartenstein (4 points, 14 rebonds et 7 passes décisives) ont aussi contribué à ce succès. Fin de série donc pour les Knicks après 9 victoires consécutives.

LeBron chipe un record à Jordan, les Cavs enchaînent

- Lancés dans une saison inconstante, les Los Angeles Lakers se trouvent actuellement dans une bonne phase. A domicile, les Californiens ont pris le meilleur sur les Atlanta Hawks (119-102). Malgré les efforts de Trae Young (33 points), les Angelenos ont eu la maîtrise des débats.

Avec notamment un excellent LeBron James, auteur de 30 points et 8 passes décisives. Avec cette copie, le King devient d'ailleurs le joueur avec le plus de matches à au moins 30 points dans l'histoire de la NBA, devant Michael Jordan, avec 563 rencontres. Une légende vivante.

Avec Austin Reaves (20 points) et Anthony Davis (18 points, 19 rebonds) pour l'épauler, James a ainsi sécurisé la 7ème victoire des Lakers sur les 9 derniers matches. Et sans faire trop de bruits, Los Angeles occupe d'ailleurs la 4ème place à l'Ouest.

- Comme l'Oklahoma City Thunder à l'Ouest, les Cleveland Cavaliers ne s'arrêtent pas à l'Est ! En déplacement, les Cavs l'ont emporté face aux Dallas Mavericks (134-122). Diminués avec les absences de Luka Doncic et Kyrie Irving, les Texans ont surtout couru après le score.

Et malgré les efforts de Quentin Grimes (26 points), Dallas a éprouvé des difficultés pour rivaliser. Notamment à cause de la maladresse de Klay Thompson (16 points à 4/13). En face, les Cavs ont récité leur basket collectif.

Cette fois-ci, Evan Mobley a brillé avec 34 points et 10 rebonds. Contre les équipes de l'Ouest, les Cavs, sur une série de 9 victoires consécutives, affichent un bilan de 10-0 cette saison. Avant le choc contre OKC jeudi...

Les Celtics calment les Rockets, le Magic retrouve la victoire

- Décimés avec les absences d'Amen Thompson (suspendu), de Jabari Smith Jr (blessure) et de Teri Eason (blessure), les Houston Rockets ont été surclassés par les Boston Celtics (86-109). Sans vraiment donner l'impression de forcer, le champion NBA en titre a déroulé tout au long du match.

Sans Jalen Brown et Al Horford, Derrick White (23 points) et Jason Tatum (20 points) ont fait le boulot. Tout comme le facteur X Payton Pritchard (20 points) en sortie de banc. Pour les Rockets, Jalen Green (27 points) a bien tenté de résister.

Mais il était bien trop seul. Et surtout, Houston a montré ses limites avec un effectif plus réduit. Voir Jeff Green débuter un match NBA en 2025 à 38 ans, c'est rarement un bon signe...

- Autre équipe avec une infirmerie bien remplie : l'Orlando Magic a dominé les Toronto Raptors (106-97). Face à l'un des cancres de la Conférence Est, les Floridiens se sont imposés malgré la perte de Jalen Suggs, gêné par des douleurs au dos.

Le rookie Tristan da Silva (25 points) a signé son record en carrière, tout en étant bien épaulé par Goga Bitadze (11 points, 13 rebonds) et Kentavious Caldwell-Pope (15 points). Du côté des Raptors, le niveau est toujours aussi faible.

Derrière Jakob Poeltl (25 points) et Scottie Barnes (20 points), le collectif n'a absolument pas suivi. La faute notamment à un banc d'une grande pauvreté. En attendant le retour des leaders, Paolo Banchero et Franz Wagner, Orlando limite les dégâts.

Le carton de CJ McCollum, les Kings font tomber les Grizzlies

- La plus grosse performance individuelle de la nuit a été signée CJ McCollum ! L'arrière a planté 50 points (18/27) en 31 minutes pour la victoire des New Orleans Pelicans contre les Washington Wizards (132-120).

Dans une rencontre très ouverte, les Pelicans ont retrouvé le succès après 11 défaites consécutives. Outre le record en carrière égalé de McCollum, Yves Missi (12 points et 11 rebonds) et Dejounte Murray (11 points et 12 passes décisives) se sont aussi signalés.

Sans Bilal Coulibaly, les Wizards se sont reposés sur Jordan Poole (26 points). Mais le meneur a eu du mal à retrouver le rythme après une grosse chute dans le troisième quart-temps. A l'intérieur, Alexandre Sarr (19 points, 7 rebonds, 5 passes décisives) a eu un impact intéressant. Mais Washington a donc perdu et compte donc seulement 6 victoires. Comme les Pelicans.

- Privés de Ja Morant, les Memphis Grizzlies ont chuté sur le parquet des Sacramento Kings (133-138). Il faut dire que les Californiens retrouvent des couleurs avec une 3ème victoire consécutive. Malik Monk (31 points) a brillé, tout comme DeMar DeRozan (29 points).

Même maladroit, De'Aaron Fox (23 points) a eu un impact, tout comme Domantas Sabonis (17 points, 10 rebonds, 6 passes décisives). Pour compenser l'absence de Morant, le rookie Jaylen Wells (30 points) s'est d'ailleurs démultiplié.

Mais le duo Jaren Jackson Jr (28 points) - Desmond Bane (22 points) n'a pas été en mesure de conclure dans le money-time. A l'inverse, les Kings ont réalisé un run (20-10) pour s'offrir ce succès.

- Enfin, à l'Est, les Detroit Pistons ont logiquement pris le meilleur sur les Charlotte Hornets (98-94). Toujours sans LaMelo Ball et Brandon Miller, les Hornets ont du mal à trouver des solutions. Maladroit (5/16), Miles Bridges a tout de même inscrit 20 points.

Alors que Mark Williams a frôlé le double-double (18 points, 9 rebonds). Et derrière eux ? C'est faible... En l'absence de Moussa Diabaté, le seul Français du match, Tidjane Salaün, a été correct en sortie de banc : 9 points en 19 minutes.

Mais pour faire la différence, les individualités des Pistons ont été plus solides. On pense à Tobias Harris (24 points, 10 rebonds) et à Cade Cunningham (18 points).

