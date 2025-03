All-Defensive teams : Vos choix

Je m'amusais à imaginer mes all-defensive teams pour la saison et bien honnêtement, j'ai beaucoup plus galéré que ce que je pensais d'autant que les votes ont beau être positionless désormais, je préfère faire des 5 qui ressemblent à quelque chose de viable sur un parquet.

1st Team: Evan Mobley, Luguenz Dort, Toumani Camara, Dyson Daniels, Derrick White,

2nd Team: Jaren Jackson Jr ,Amen Thompson, Jayson Tatum, Shaï Gilgeous-Alexander , Kris Dunn

J'ai hésité à mettre Draymond Green à la place de Jayson Tatum (et il ferait pas tâche du tout), d'autant que deux joueurs des Celtics, ça fait beaucoup mais premièrement j'avais pas envie de récompenser un joueur qui lance sa propre campagne et deuxièmement je voulais récompenser une superstar qui ne se cache pas de ce côté du terrain (comme SGA d'ailleurs) et qui est, de plus, utilisé dans plein de schémas défensifs différents et fait toujours le boulot admirablement bien.

J'ai aussi pensé très fort à Keon Ellis mais entre les guards que j'ai chosi et la défense collective des Kings, il n'a pas passé le cut.

Hâte de voir les vôtres parce qu'au delà de Draymond ou Ellis, je suis sûr d'avoir oublié des joueurs qui mériteraient d'y figurer.