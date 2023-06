Draft NBA : Victor Wembanyama mais aussi Bilal Coulibaly invités dans la fameuse Green Room

Bilal Coulibaly et Victor Wembanyama pourront se pointer à la draft avec leurs amis et leur famille. Belle ambiance au programme.

Le club de Boulogne-Levallois va envoyer deux joueurs au premier tour de la draft NBA 2023. C'est fort et plus vu pour une équipe française depuis Pau-Orthez en 2003, quand Boris Diaw et Mickaël Piétrus ont rejoint la grande ligue depuis le Béarn. Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, les deux jeunes talents du club francilien, vont bientôt les imiter. Ils ont tous les deux été invités dans la fameuse Green room, cet espace devant la scène où les futurs draftés attendent avec leur famille et leurs amis que leur nom soit appelé par le commissionnaire. C'est généralement le signe que les joueurs en question seront draftés au premier tour, même si ce n'est pas une certitude pour autant.

De toute façon, ça ne fait aucun doute pour Victor Wembanyama, futur premier choix de la draft. Ce ne serait pas non plus une surprise pour son coéquipier Bilal Coulibaly, dont la cote grimpe en flèche depuis plusieurs semaines. Le site spécialisé The Ringer le place par exemple en quinzième position aux Atlanta Hawks.

19 joueurs ont pour l'instant été invités dans la Green Room par la NBA. Il s'agit de Cam Whitmore, Scoot Henderson, Brandon Miller, Amen et Ausar Thompson, Jarace Walker, Anthony Black, Taylor Hendricks, Gradey Dick, Cason Wallace, Nick Smith, Keyonte George, Dereck Lively II, Kobe Bufkin, Jalen Hood-Schifino, Jett Howard et Jordan Hawkins.

La NBA se bade sur des discussions avec les GM des franchises, qui doivent chacun dresser une liste des 25 meilleurs prospects selon eux, pour décerner ses invitations à la Green room.

La bagarre qui a permis à Wembanyama et aux Mets de relancer leur saison