Victor Wembanyama visé par un jet d’œuf à New York

Des « fans » des Knicks ont chahuté et hué Victor Wembanyama et les Spurs à leur retour à l’hôtel et le Français a failli se prendre un œuf.

La tension est encore montée d’un cran à New York. Sauf que cette fois-ci, en plus de s’en prendre aux supporters des Spurs, certains fans des Knicks ont encore dépassé les limites au retour des joueurs de San Antonio à leur hôtel. Une vidéo circule sur laquelle on voit Victor Wembanyama hué juste après le Game 4. Ça, à la limite, c’est de bonne guerre. En revanche, des œufs ont été lancés vers le joueur et l’un d’entre eux a failli l’atteindre.

Les Knicks ne sont plus qu’à une victoire du titre après avoir remonté 29 points lors du match précédent. Le Game 5 aura lieu à San Antonio mais la série pourrait reprendre la direction de New York en cas de succès de Victor Wembanyama et ses coéquipiers à domicile.

Les Knicks privés de leurs célébrations à New York