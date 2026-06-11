Les Knicks privés de leurs célébrations à New York

Alors que les Knicks sont à une victoire du titre, la mairie et la police ont décidé de limiter fortement les rassemblements autour du MSG.

Alors que les Knicks ne sont plus qu'à une victoire d'un premier titre NBA depuis 1973, les supporters new-yorkais vont devoir célébrer... sous surveillance.

Avant le Game 4 des Finales NBA face aux Spurs, la police de New York a annoncé le maintien de strictes restrictions autour du Madison Square Garden, empêchant les rassemblements spontanés qui avaient accompagné tout le parcours de l'équipe en playoffs.

Une décision qui a provoqué la colère du propriétaire des Knicks, James Dolan, et alimenté un débat grandissant dans la ville.

Les célèbres rassemblements du MSG interdits

Depuis plusieurs semaines, des milliers de supporters se retrouvaient après les rencontres autour du Madison Square Garden pour célébrer les victoires des Knicks. Ces rassemblements étaient devenus l'une des images fortes de la campagne de playoffs de New York. Mais la municipalité a décidé d'en limiter fortement l'accès.

Pour le Game 4, seuls les spectateurs munis d'un billet ou disposant d'une raison précise d'accéder à la zone pouvaient pénétrer dans le périmètre de sécurité installé autour de la salle. La ville avait initialement prévu une fan zone limitée à 1 000 personnes, bien loin des foules observées lors des précédentes rencontres. James Dolan a finalement choisi d'annuler complètement l'événement.

James Dolan attaque la mairie

Le propriétaire des Knicks n'a pas caché sa frustration.

« J'ai l'impression qu'ils n'ont même pas confiance en leur propre police. »

Dolan s'en est directement pris à la mairie et à la direction de la police new-yorkaise.

« Ils n'ont jamais eu à gérer quelque chose comme ça auparavant. C'est comme un sandwich au beurre de cacahuète qui déborde de partout. »

Dans un communiqué publié par Madison Square Garden, les restrictions ont même été décrites comme une transformation du quartier en « État policier » destiné à empêcher les supporters de célébrer.

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La ville invoque des raisons de sécurité

Les autorités défendent pourtant une position différente. Les responsables de la police rappellent que plusieurs rassemblements récents ont donné lieu à des débordements. Après le Game 3, au moins 21 personnes ont été interpellées.

La police enquête également sur l'agression d'un supporter des Spurs qui aurait été frappé avant que son maillot ne soit arraché.

Les autorités expliquent aussi que les mesures de sécurité renforcées mises en place lors de la présence de Donald Trump au Game 3 ont conduit à maintenir un important périmètre de contrôle autour du Madison Square Garden.

Une situation inédite

La ville souligne également qu'elle navigue en territoire inconnu. Les Knicks n'avaient plus disputé les Finales NBA depuis 1999 et aucune génération récente de dirigeants new-yorkais n'a eu à gérer un tel niveau d'enthousiasme populaire autour de la franchise.

Le problème pourrait toutefois rapidement devenir secondaire. Grâce à leur victoire historique dans le Game 4, les Knicks mènent désormais 3-1 dans la série face aux Spurs. Une victoire samedi à San Antonio offrirait à New York son premier titre NBA depuis plus d'un demi-siècle. Et dans ce cas-là, il sera probablement très difficile d'empêcher les supporters de descendre dans les rues de Manhattan.

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