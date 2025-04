Sacramento fait du neuf avec du vieux, leur nouveau boss est déjà connu

Les Sacramento Kings n'ont pas mis longtemps à remplacer Monte McNair. Au lendemain de l'annonce du départ de leur General Manager, les voilà qui annoncent déjà l'arrivée de Scott Perry pour diriger les opérations basket de la franchise.

A 61 ans, Perry a de la bouteille en NBA et était il y a encore deux ans le GM des New York Knicks, avant que Leon Rose ne le remplace par Gersson Rosas. Mais est-ce ce dont ont besoin les Kings ? Etaient-ils obligés de dégainer aussi vite, alors que la saison n'est pas finie et que d'autres dirigeants s'avéreront peut-être libres dans quelques semaines ?

Après la déception de l'élimination au play-in contre Dallas, Sacramento se prépare à un été mouvementé, probablement pour liquider une partie de l'effectif et repartir (encore) sur de nouvelles bases.

Scott Perry a officié trois mois chez les Kings, avant d'être capturé par les Knicks, qui avaient dû envoyer un tour de Draft et de l'argent à la franchise californienne en compensation.