Quelques heures après la défaite des Spurs dans le Game 4, Victor Wembanyama a été pris pour cible par plusieurs supporters des Knicks qui auraient notamment jeté un œuf.

L'ambiance électrique qui accompagne le retour des Finales NBA à New York continue de faire parler. Après la victoire 107-106 des New York Knicks dans le Game 4, plusieurs supporters auraient pris pour cible Victor Wembanyama à l'extérieur de l'hôtel des San Antonio Spurs.

Selon des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux, un ou plusieurs objets ont été lancés en direction du Français alors que les Spurs rejoignaient l'établissement sous escorte de sécurité.

On peut en tout état de cause distinguer un œuf qui, heureusement, a touché le poteau d’un panneau de signalisation et non Wembanyama.

Knicks fans throwing items at Victor Wembanyama as the Spurs arrive back at the team hotel.pic.twitter.com/sDLBLmzsck — Underdog NBA (@UnderdogNBA) June 11, 2026

Aucun blessé n'a donc été signalé. Et aucun élément ne permet pour l'instant d'identifier précisément les personnes impliquées.

L'incident intervient quelques heures après une nouvelle défaite frustrante des Spurs, désormais menés 3-1 dans ces Finales NBA face aux Knicks.

Une tension déjà dénoncée par Wembanyama

Depuis le retour des Finales au Madison Square Garden, plusieurs débordements impliquant des supporters new-yorkais ont été signalés dans les rues de Manhattan.

Après le Game 3, plusieurs arrestations avaient déjà eu lieu à la suite d'incidents survenus autour de la salle. Des vidéos montrant des dégradations et des altercations avaient largement circulé sur les réseaux sociaux. Des fans des Spurs isolés dans la rue ont notamment été à plusieurs reprises pris à partie, avec des échanges de coups dans le but de leur arracher leur maillot.

Mardi, Victor Wembanyama avait justement appelé au calme.

« Il ne faut pas oublier que cela reste un jeu. Nous jouons simplement au basket. Je suis totalement favorable à la passion, mais elle doit s'accompagner du respect des autres. C'est inacceptable. »

L'incident survenu après le Game 4 risque désormais d'alimenter davantage les débats autour du comportement d'une partie des supporters alors que la série pourrait se conclure dès le prochain match.

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