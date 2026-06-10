Victor Wembanyama dénonce les agression envers les fans des Spurs

Plusieurs supporters des San Antonio Spurs ont été pris à partie par des fans des Knicks dans les rues de New York.

La tension était palpable sur le terrain lors du Game 3 des finales NBA entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks. Mais elle était liée à l’enjeu et à la nervosité des deux équipes. En revanche, cette tension pouvait aussi se sentir dans certaines rues de la ville mais pour des raisons complètement différentes. Des supporters de la franchise texane ont été agressés physiquement par certains fans de l’équipe adverse. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Des actes pourtant rares aux Etats-Unis.

« On ne peut pas oublier que ce n’est qu’un jeu », soulignait Victor Wembanyama, qui a évidemment dénoncé ces agissements. « J’adore la passion mais seulement en se respectant les uns et les autres. C’est inacceptable. » Un message également repris en cloche par les joueurs des Knicks. « Ce jeu est basé sur la passion et sur le respect. On veut que tout le monde se respecte. Que tout le monde puisse profiter du spectacle. Ce sont les finales NBA », ajoutait Karl-Anthony Towns.

Des supporters des Knicks s’en sont pris à des gens qui portaient des maillots des Spurs et ils ont notamment déchiré leurs jerseys. Une vingtaine d’individus auraient notamment été arrêtés.