Après la victoire face aux Los Angeles Clippers (116-112), l'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a pris le temps de savourer.

Après une victoire maîtrisée face aux Detroit Pistons (121-106) vendredi, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont enchaîné, en "back-to-back", contre les Los Angeles Clippers (116-112). Un succès renversant pour les Texans, qui ont compté 25 points de retard.

Epuisé après cet enchaînement, le Français a tout de même trouvé les ressources nécessaires pour peser sur les débats. Omniprésent en défense, le prodige a été essentiel dans le come-back de son équipe. Avec au total 27 points, 10 rebonds et 4 contres en 22 minutes.

Emu après cette victoire, Wembanyama a employé des mots forts.

"J’ai cru que j’allais m’évanouir dès le premier quart-temps à cause de la fatigue. C’était le match le plus dur de ma vie, je sais que ça n'en avait peut-être pas l'air. Nous avons joué un match dingue contre l’une des équipes les plus physiques de la ligue hier.

Et un match plutôt long ce soir, contre une équipe également physique, je vais m’évanouir", a-t-il répondu pour ESPN, avant d'enchaîner en conférence de presse.

"Quand j’ai réalisé que le match allait être difficile au niveau de la fatigue ? Dès l’échauffement (rires). Ma fatigue ? Je n’ai plus rien en moi. Donc je suis content d’avoir évité la prolongation. C’est l’une des plus belles victoires auxquelles j’ai participé.

L’un des meilleurs matchs de ma carrière, de ma vie, de ma vie de basketteur. Et c’étaient assurément les meilleures 30 heures de basket de ma vie", a tranché Victor Wembanyama.

Avant les Playoffs, les Spurs vont devoir gérer la fatigue accumulée par le Tricolore. Mais en attendant, tous les voyants sont au vert pour San Antonio, actuellement 2ème à l'Ouest.

