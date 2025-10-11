Les résultats de la nuit en NBA, celle de Victor Wembanyama

Suns @ Nets : 132-127 (après OT)

Celtics @ Raptors : 105-107

Magic @ 76ers : 128-98

Jazz @ Spurs : 130-134 (après OT)

Kings @ Trail Blazers : 123-124

La grande efficacité de Victor Wembanyama

- Pour son troisième match de pré-saison, Victor Wembanyama a confirmé sa montée en puissance. Pénalisé par ses ballons perdus sur ses deux premiers matches (6 & 5), le Français a été bien plus propre lors de la victoire des San Antonio Spurs contre le Utah Jazz (134-130 après OT).

En seulement 16 minutes sur le parquet, l'intérieur texan a compilé 22 points (6/10 aux tirs), 7 rebonds, 3 passes décisives et seulement 1 ballon perdu. Le Tricolore a même fait le show avec un alley-oop conclu sur un service de Dylan Harper. En 18 minutes, le rookie a d'ailleurs tenu son rang : 9 points (à 4/6 aux tirs) et 3 passes décisives.

Il faut également noter les impacts positifs de David Jones-Garcia (20 points) et de Devin Vassell (18 points). En face, Ace Bailey (20 points, 7 rebonds) a également répondu présent. Tout comme Brice Sensabaugh (26 points).

- Très attendu en 2025-2026, l'Orlando Magic a facilement surclassé les Philadelphia Sixers (128-98). Encore un peu rouillé (4/12 aux tirs), Paolo Banchero (13 points) a eu du mal à régler la mire en 24 minutes. A ses côtés, Desmond Bane (8 points) et Franz Wagner (8 points) ont également été assez discrets.

Finalement, c'est Wendell Carter Jr (20 points, 13 rebonds) qui a réalisé un gros chantier en 21 minutes. Les 76ers ont pu se reposer sur un Tyrese Maxey déjà un peu trop seul : 17 points en 12 minutes. Alors que Kennedy Chandler (16 points) s'est fait plaisir en sortie de banc.

Mook #17 FRENCH TOUCH : préventes ouvertes ! ✨

Yang Hansen encore intéressant, Nolan Traoré se rate...

- Plutôt à son avantage lors de la Summer League, le jeune Yang Hansen a confirmé sur son second match de pré-saison. A l'occasion de la victoire des Portland Trail Blazers face aux Sacramento Kings (124-123), le rookie a livré une belle copie : 16 points en 17 minutes.

Dans un match où les défenses étaient assez peu impliquées, les deux formations ont pu se faire plaisir. Zach LaVine (19 points), Nique Clifford (15 points) et Dario Saric (14 points) en ont profité chez les Kings. Tout comme Jerami Grant (18 points), Shaedon Sharpe (17 points) et Deni Avdija (15 points) chez les Blazers.

No. 16 overall pick Yang Hansen shined in Portland's preseason win tonight! 🏀 16 points

🏀 4 rebounds

🏀 3 blocks pic.twitter.com/StBBpTRpAo — NBA (@NBA) October 11, 2025

- Dans le même temps, les Toronto Raptors ont fait tomber les Boston Celtics (107-105). Sans Jaylen Brown, Derrick White et Sam Hauser, l'équipe de Boston s'est principalement reposée sur un trio : Payton Pritchard (19 points), Anfernee Simons (18 points) et Chris Boucher (19 points, 9 rebonds).

Mais la très large rotation des Celtics, malgré une avance de 21 points à la mi-temps, n'a pas tenu la distance. Gradey Dick (22 points) et Jamison Battle (12 points) ont mené la révolte des Raptors pour prendre ce match. Le tout sans Scottie Barnes, Brandon Ingram, RJ Barrett, Immanuel Quickley ou encore Jakob Poeltl.

- Enfin, au bout du suspense, les Phoenix Suns ont dominé les Brooklyn Nets (132-127 après OT) en Chine. Si Jordan Goodwin (19 points) a été le meilleur marqueur des Suns, la franchise de l'Arizona a été portée par ses deux leaders : Devin Booker (18 points à 4/9 aux tirs) et Dilon Brooks (18 points à 7/18).

En face, Cam Thomas (22 points) a déjà fait son show (7/12 en 24 minutes). Propulsé dans le 5 majeur, le Français Nolan Traoré a déçu. Malgré ses 6 points (3/5) en 17 minutes, il s'est surtout signalé par son imprécision : attention aux ballons perdus (4)...

A’ja Wilson MVP des Finales, les Aces sweepent le Mercury !