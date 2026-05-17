Victor Wembanyama, les mots forts de Jaden McDaniels

Le talent des Minnesota Timberwolves Jaden McDaniels a insisté sur l'impact défensif de l'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama.

Dans le sillage de Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs ont pris le meilleur sur les Minnesota Timberwolves (4-2) en Playoffs. Si le collectif texan a dominé les débats, l'intérieur français a été le grand artisan de la qualification de son équipe.

Défensivement, le prodige de 22 ans a eu un impact énorme sur cette série. Sa présence a totalement perturbé l'attaque des Wolves. Et en conférence de presse, Jaden McDaniels n'a d'ailleurs pas cherché à cacher cette réalité.

Pour le talent de Minnesota, Wembanyama incarne un problème unique à résoudre.

"Wembanyama est sans doute le meilleur défenseur que j'aie jamais affronté. Avec sa taille et son envergure, c'était vraiment difficile d'atteindre le panier. On peut le résumer comme ça. J'arrivais à me placer à mes endroits préférés, mais Wembanyama, il est énorme...

Il est tellement grand. C'est le meilleur défenseur que j'aie jamais affronté. Donc bravo à lui", a commenté Jaden McDaniels.

Déterminant face aux Denver Nuggets (4-2) au tour précédent, McDaniels n'a pas eu le même impact contre les Spurs. Et clairement, Victor Wembanyama a parfaitement maîtrisé le jeu à l'intérieur sur cet affrontement face aux Wolves.

Désormais, son prochain défi s'annonce XXL contre l'Oklahoma City Thunder.

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