Victor Wembanyama, les mots forts de Jaden McDaniels

Dans le sillage de Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs ont pris le meilleur sur les Minnesota Timberwolves (4-2) en Playoffs. Si le collectif texan a dominé les débats, l'intérieur français a été le grand artisan de la qualification de son équipe.
Défensivement, le prodige de 22 ans a eu un impact énorme sur cette série. Sa présence a totalement perturbé l'attaque des Wolves. Et en conférence de presse, Jaden McDaniels n'a d'ailleurs pas cherché à cacher cette réalité.
Pour le talent de Minnesota, Wembanyama incarne un problème unique à résoudre.
"Wembanyama est sans doute le meilleur défenseur que j'aie jamais affronté. Avec sa taille et son envergure, c'était vraiment difficile d'atteindre le panier. On peut le résumer comme ça. J'arrivais à me placer à mes endroits préférés, mais Wembanyama, il est énorme...
Il est tellement grand. C'est le meilleur défenseur que j'aie jamais affronté. Donc bravo à lui", a commenté Jaden McDaniels.
Déterminant face aux Denver Nuggets (4-2) au tour précédent, McDaniels n'a pas eu le même impact contre les Spurs. Et clairement, Victor Wembanyama a parfaitement maîtrisé le jeu à l'intérieur sur cet affrontement face aux Wolves.
Désormais, son prochain défi s'annonce XXL contre l'Oklahoma City Thunder.
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