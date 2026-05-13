Victor Wembanyama rejoint LeBron James et Jokic dans l’histoire

Auteur d’un énorme début de match face aux Wolves, Victor Wembanyama a sorti une ligne statistique que seuls LeBron James et Nikola Jokic avaient produite auparavant.

Victor Wembanyama continue d’empiler les performances historiques en playoffs. Lors du Game 5 face aux Minnesota Timberwolves, la star des San Antonio Spurs a rejoint un club extrêmement fermé où ne figuraient jusque-là que LeBron James et Nikola Jokic.

Le Français a démarré la rencontre en trombe. Dès le premier quart-temps, Wembanyama avait déjà compilé 18 points et 6 rebonds contre Minnesota.

Depuis le début de l’ère play-by-play en NBA en 1996-1997, seuls LeBron James et Nikola Jokic avaient réussi à sortir une telle ligne statistique dans le premier quart-temps d’un match de playoffs.

Et Victor Wembanyama ne s’est pas arrêté là.

Le Français a ensuite porté les Spurs vers une énorme victoire 126-97 dans ce Game 5 crucial des demi-finales de conférence Ouest. Au final, il a terminé la rencontre avec 27 points, 17 rebonds, 5 passes et 3 contres dans une prestation encore monstrueuse des deux côtés du terrain.

Après son match historique à 12 contres lors du Game 1 de la série, Wembanyama continue donc d’écrire l’histoire à vitesse folle pour seulement sa troisième saison NBA.

Surtout, San Antonio reprend l’avantage psychologique dans la série après cette démonstration collective contre Minnesota. Et une nouvelle fois, Victor Wembanyama, en côtoyant les LeBron James et Nikola Jokic, a été le symbole de cette domination.