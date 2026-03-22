Victor Wembanyama n’a plus que trois équipes à traumatiser

Victor Wembanyama continue d’avancer dans sa mission démolition à une vitesse assez délirante. Le Français a déjà signé un match à au moins 5 contres contre quasiment toute la NBA. Les seules franchises qui n’ont pas encore eu droit à leur chantier version Wembanyama ? Boston, New York et Golden State. Une liste minuscule, qui en dit surtout très long sur l’impact défensif du garçon, auteur de 5 blocks cette nuit contre les Pacers, depuis son arrivée dans la ligue.

Avant la première confrontation de la saison contre Detroit, les Pistons étaient même un cas à part : c’était la dernière équipe contre laquelle Wembanyama n’avait encore contré aucun tir. Il n’a pas mis longtemps à régler ça. Résultat : 6 contres face à Detroit, et un nouveau nom rayé de la liste. Dans le même temps, les Pistons ont aussi cessé d’être l’une des franchises contre lesquelles il n’avait pas encore sorti de match à 5 contres ou plus.

Le scénario parfait : Victor Wembanyama envoie les Spurs en playoffs au buzzer

Du coup, il ne reste plus désormais que les Celtics, les Knicks et les Warriors comme équipes encore épargnées par un vrai carton du Français dans cette catégorie. Pour cette saison, une seule de ces trois franchises croisera encore la route de San Antonio : Golden State, le 1er avril.

En revanche, les Spurs n’ont plus de match prévu contre Boston ni contre New York d’ici la fin de la saison régulière. En clair, "Wemby" n’aura qu’une seule occasion de faire encore fondre cette liste avant l’été.

Victor Wembanyama aura l’opportunité de ne laisser plus que deux équipes debout. Et vu ce qu’il a déjà collé à la ligue depuis ses débuts, personne ne tombera de sa chaise s’il ajoute encore une victime à son tableau de chasse.