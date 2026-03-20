Le scénario parfait : Victor Wembanyama envoie les Spurs en playoffs au buzzer

Victor Wembanyama a signé un tir au buzzer monumental pour offrir la victoire aux Spurs face aux Suns. Un panier décisif qui met fin à six ans de disette et envoie San Antonio en playoffs.

Il restait une poignée de secondes. Le genre de moment où tout ralentit, où chaque regard converge vers un seul joueur. Et cette nuit, à San Antonio, tout le monde savait. Le ballon allait finir dans les mains de Victor Wembanyama. L'histoire était écrite.

Menés pendant une grande partie du match, encore derrière dans les dernières minutes, les Spurs ont trouvé les ressources pour revenir. Défense resserrée, rythme accéléré, quelques stops bien sentis… et surtout un Français omniprésent pour maintenir son équipe en vie. Puis est venue cette dernière possession.

Remise en jeu rapide, 10 secondes à jouer, tout le monde s'écarte. Pas de prise à deux. Wembanyama décide d'y aller. Quelques feintes, un dribble, il se lève, haut, tellement haut... et fait mouche au buzzer. Victoire 101-100.

« On sait que la plupart du temps, on n'a pas de tir ouvert », a expliqué Wembanyama. « Dans ce genre de situation, il faut savoir attendre. Si on tire trop tôt, qu'on marque ou qu'on rate, on se tire une balle dans le pied, car la défense aura probablement le rebond et le temps de relancer, ou bien elle aura le temps de remettre le ballon en jeu. Il faut donc tirer quand il ne reste plus qu'une ou deux secondes. Comme ça, on a une chance de récupérer un rebond offensif si on rate, et si on marque, ils n'ont plus le temps. »

"Victor Wembanyama, MVP !!"

Explosion dans la salle. Et surtout, qualification validée pour les playoffs. Une première depuis 2019 pour San Antonio. Après le match, les joueurs ont souligné la dimension particulière de ce moment.

« Je ne savais pas ce que je peux dire », expliquait Johnson, le joueur le plus ancien des Spurs, visiblement ému. « Victor mérite qu’on lui rende hommage. Il joue à un tel niveau. Il a été notre pilier, sur le terrain comme en dehors. C'est moi qui vais y aller, prendre la parole et dire ce qui doit être dit. Et voici ce qu'il faut dire : "Victor Wembanyama, MVP !!" »

En effet, sur le plan individuel, Wembanyama a encore livré une performance totale, digne d'un MVP, terminant avec 34 points, 12 rebonds et des actions décisives des deux côtés du terrain. Mais au-delà des stats, c’est son impact dans les moments chauds qui impressionne.

« J’avais du mal à assimiler tout ce qui se passait autour de moi », a déclaré Wembanyama à propos de l'explosion de joie dans la salle et, surtout, celle de ses coéquipiers. « Les supporters me regardaient. Un type m’avait renversé du vin dessus. Il se passait beaucoup de choses. Pendant un instant, je n’ai pas vu tous mes coéquipiers s’approcher, alors j’ai eu l’impression d’être pris d’assaut. »

Dans le vestiaire, l’émotion était forcément palpable. Mettre fin à six ans sans playoffs, pour une franchise comme les Spurs, ce n’est pas anodin. Et voir ce moment incarné par Wembanyama ajoute encore une couche symbolique.

« Je suis heureux pour la ville, la communauté et le club », a déclaré Mitch Johnson, l'entraîneur des Spurs. « C'est très gratifiant de participer à cette aventure. »

San Antonio tient son nouveau visage. Et il est déjà capable de faire basculer des matchs à lui seul. Ce succès s’inscrit aussi dans une dynamique solide sur la fin de saison. Les Spurs arrivent lancés au meilleur moment, avec un groupe qui monte en puissance et un leader qui assume de plus en plus ce rôle.

Mais ce match restera à part. Parce qu’il y a les victoires importantes… et celles qui marquent une étape. Le scénario est parfait.

Maxime Raynaud cartonne face à Wembanyama