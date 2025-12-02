Victor Wembanyama : où en est-il et quand le reverra-t-on ?

Depuis le 14 novembre et cette élongation au mollet gauche, Victor Wembanyama ronge son frein. Son absence se prolonge et, selon les informations glanées par Maxime Aubin, correspondant de L’Équipe à San Antonio, le Français manquera encore plusieurs rendez-vous. On ne devrait pas voir l'intérieur des Bleus la nuit prochaine contre Memphis, sauf énorme surprise, et il faut même probablement s'attendre à le voir manquer au minimum les quatre prochaines rencontres, ce qui porterait son total de matches manqués à 11.

Néanmoins, il y a quand même plusieurs bonnes nouvelles à l'ordre du jour. Déjà, Victor Wembanyama va mieux. Le All-Star a pu reprendre l’entraînement individuel, mais la franchise préfère encore le préserver une semaine supplémentaire. Objectif réaliste : un retour lors du quart de finale de NBA Cup face aux Los Angeles Lakers, le 10 décembre à Los Angeles, soit dans un peu plus d'une smeaine. Fidèles à leur prudence, les San Antonio Spurs continueront de tester son mollet avant de lui redonner le feu vert.

Sans lui, les Spurs ont bien géré

L'autre bonne nouvelle, c'est que sportivement, les Texans ont assuré l’essentiel sans leur prodige avec cinq victoires sur les sept matches disputés en son absence et une cinquième place à l’Ouest après 19 rencontres. L'idée pour Mitch Johnson en l'absence de Victor était de pousser le reste du collectif à montrer sa valeur et à se responsabiliser. De ce côté-là, c'est plutôt réussi. On se doute quand même que s'il pouvait récupérer sa star dès mardi contre Memphis, le successeur de Gregg Popovich signerait tout de suite...

Le retour de Victor Wembanyama, dont le début de saison était monumental des deux côtés du terrain, changera la donne. Son impact défensif, l'attention qu'il génère chez l'adversaire et sa force de frappe en attaque sont sans commune mesure. On espère juste que ce pépin physique aura été suffisamment géré et consolidé pour lui éviter de nouveaux désagréments dans cette saison déjà importante pour les Spurs.