Victor Wembanyama dément avoir pris 11 kilos en un an

Le poids de Victor Wembanyama suscite fantasmes et interrogations. Parce que le jeune homme est très grand et très longiligne, certains aimeraient le voir s'étoffer. Inconsciemment ou non, ceux-là associent gabarit et force. La conclusion étant pour eux que si le jeune Français peine parfois à s'affirmer dans la raquette, c'est parce qu'il doit ajouter du muscle et donc de la masse. Il y a donc une partie du public qui a été rassuré d'apprendre que la star des San Antonio Spurs avait pris 11 kilos pendant l'été... sauf que c'est faux, comme il l'avoue aux journalistes francophones présents dans le Texas.

"Non, non, non [je n'ai pas du tout pris 11 kilos en un an]. C'est une fake news. C'est impossible de prendre autant sans se blesser. On essaye de gagner entre 1 et 5% par an. (...) Ce n'est pas notre style de faire des exercices qui ajoutent juste du poids sans aussi gagner en mobilité. On veut juste prendre du poids de façon naturelle."

C'est très intéressant que Victor Wembanyama tienne ce discours parce que nombreux sont les joueurs qui ont fait l'erreur d'ajouter une tonne de muscles pour finalement enchaîner les pépins aux genoux, aux chevilles, etc. Sa progression physique est bien préparée, bien calculée. Puis il a bien compris que son jeu reposait justement sur sa mobilité hors-normes pour un joueur de sa taille. Bref, c'est ça qui est vraiment rassurant.