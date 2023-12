Victor Wembanyama : premier match manqué depuis son arrivée en NBA

Victor Wembanyama (hanche) ne jouera pas ce vendredi, alors que les San Antonio Spurs affrontent les New Orleans Pelicans.

Victor Wembanyama manquera son premier match de la saison ce vendredi à cause d’une gêne à la hanche droite. Après avoir joué face aux Hawks la veille, le Français ne participera pas à la seconde partie du back-to-back des Spurs, contre les Pelicans.

La décision était attendue. « Il se peut qu’il ne joue pas demain », avait averti Gregg Popovich jeudi. Le rookie, souffrant simplement de raideur, avait quant-à-lui assuré qu’il n’avait pas été perturbé par sa hanche contre Atlanta. Cette décision est probablement une mesure préventive. Le coach avait indiqué qu’il prendrait des précautions avec sa star de 2,24 m.

Victor Wembanyama a disputé les 18 premiers matches de la saison, en jouant une moyenne de 30 minutes par rencontre. « Je me sens bien », a-t-il rassuré jeudi, avant de monter dans l’avion en direction de la Louisiane. « En ce qui concerne mon corps, je me sens aussi bien qu’on peut l’espérer à ce stade de la saison. »

Victor Wembanyama : « C’est le pire Victor que nous verrons »

Les Spurs bénéficieront de plusieurs jours de repos avant leur prochain match, le 6 décembre, contre les Timberwolves de Rudy Gobert. Ainsi, « Wemby » aura le temps de se reposer et devrait, compte tenu de la gravité de ses maux, être sur le terrain avec son équipe à Minneapolis.

San Antonio a subi 13 défaites consécutives, la deuxième plus longue série de l’histoire de la franchise. Sans leur meilleur marqueur et pilier défensif, le match contre New Orleans s’annonce difficile. Doug McDermott (malade) sera également absent, tandis que Keldon Johnson (hanche) est répertorié comme « probable » sur l’Injury Report.

Victor Wembanyama et les Spurs : entre inquiétude, record et série de défaites historique