Coéquipier de Victor Wembanyama en équipe de France, Guerschon Yabusele estime que le prodige des Spurs est encore loin d'avoir atteint son plein potentiel.

Bien placé pour en parler, Guerschon Yabusele préfère nettement évoluer du même côté du terrain que Victor Wembanyama. Coéquipier de l’intérieur des Spurs avec les Bleus, le nouvel ailier du Panathinaïkos ne cache pas son admiration pour le prodige français.

« C’est un problème sans solution apparente. Il est encore tellement loin de son sommet », estime Yabusele dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS au sujet de son retour en Europe. « Chaque été, tu reviens, tu rejoues contre lui, et il sort un nouveau tour de son sac. Au moment où tu crois le connaître, il ressort quelque chose de nouveau. »

Médaillés d’argent ensemble aux Jeux olympiques de Paris, en 2024, les deux joueurs se sont également affrontés à trois reprises en NBA. Yabusele a suivi de tout près l’évolution de Wembanyama et mesure pleinement le chemin parcouru par « Wemby » depuis ses débuts dans la ligue nord-américaine.

« La façon dont il prend ses positions avec le ballon, dont il s’adapte à ce que ses adversaires lui font subir… Il sait qu’ils vont le bousculer, alors il joue au-dessus de ça », décrypte l’ancien joueur des Knicks. « Et là, il devient trop fort. »

Guerschon Yabusele explique pourquoi il a quitté la NBA : « Je préfère être celui qui décide »