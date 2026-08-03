Guerschon Yabusele explique pourquoi il a quitté la NBA : « Je préfère être celui qui décide »

Cet été, Guerschon Yabusele a choisi de repartir en Europe. Une décision qu'il a prise la tête froide, plutôt qu'un renoncement subi. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS, le Français a expliqué qu'il ne voulait pas connaître le sort de certains de ses compatriotes, restés des saisons entières cloués au banc.

« J'en ai parlé avec ma femme, mes agents, mon mentor. C'est une décision importante, et pas quelque chose que je dis à la légère : ce fut un long processus, avec beaucoup de questions », confie le double médaillé d’argent aux Jeux Olympiques. « Je me suis souvenu de coéquipiers français passés par là, qui sont restés des années sans jouer. Je ne peux pas faire ça. Et c'est moi qui ai décidé de partir, pas eux. Je préfère être celui qui décide. »

« Après deux ou trois mauvais matches, on demande déjà à te transférer »

Avant de finir sur une note plus positive à Chicago, sa dernière saison nord-américaine avait débuté par une expérience contrariée à New York. S'il garde un bon souvenir de son passage aux Knicks, il n'a pas oublié la pression qui pèse sur cette franchise à part : « À New York, après deux ou trois mauvais matches, on demande déjà à te transférer. »

Guerschon Yabusele n'a jamais trouvé sa place dans la rotation de Mike Brown. Il a compris très tôt que ce serait difficile d’y faire une percée, dès que le coach lui a exposé sa hiérarchie : cinq titulaires à gros temps de jeu, Mitchell Robinson derrière, puis des miettes à se partager entre tous les autres.

« [Brown] m'a expliqué qu'il voulait que ses cinq titulaires jouent 38 minutes chacun, sans oublier Mitch, qui méritait ses 26 minutes. Ça te donne déjà une idée de ce qui t'attend », raconte-t-il. « Ce qui m'a le plus intrigué, c'est ce qu'il n'a pas dit sur les autres. Il m'a parlé des cinq titulaires, il m'a parlé de Mitch, mais pas de Landry Shamet, pas de Jordan Clarkson, pas de tous ceux qui étaient là aussi. Si tu additionnes tout, il ne reste techniquement plus de minutes. J'ai compris très tôt que l'année allait être très compliquée. »

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