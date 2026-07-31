Victor Wembanyama qui retrouvera les Bleus au mois d'août assure que c'est le basket FIBA qui lui manque le plus aujourd'hui.

Après deux ans sans porter le maillot de l'équipe de France, Victor Wembanyama s'apprête à retrouver les Bleus lors de la prochaine fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2027. Présent à Nanterre pour inaugurer un terrain de basket rénové, le pivot des San Antonio Spurs n'a pas caché son impatience de rejouer sous les couleurs françaises.

Au point d'affirmer que, pour une fois, ce n'est pas la NBA qui lui manque.

Interrogé sur son retour imminent avec les Bleus, Victor Wembanyama s'est montré particulièrement enthousiaste.

« La NBA ne me manque pas pour l'instant mais la FIBA oui. »

Le Français disputera au mois d'août deux matches de qualification pour le Mondial 2027, face à la Slovénie puis à la Suède, après avoir également participé aux rencontres de préparation contre la Serbie.

Sa dernière apparition avec l'équipe de France remonte à la finale des Jeux olympiques de Paris 2024, perdue contre Team USA, au cours de laquelle il avait inscrit 26 points.

Cette prise de parole intervenait à l'occasion de l'inauguration d'un terrain rénové à Nanterre, là où Victor Wembanyama a été formé. Un moment forcément particulier pour le joueur de 22 ans.

« C'est parfois dur de garder ces liens tous les jours avec la France étant pendant de si longs mois loin outre-Atlantique. Mais en revenant ici il n'y a rien de plus simple parce que ce sont des gens que je connais, à qui je fais confiance. Je n'ai été entouré presque que de bonnes personnes, en grandissant à Nanterre et en France en général. »

Avant de conclure avec émotion :

« Quand je reviens ici, ça fait énormément de bien au cœur. »

Le retour en France de Victor Wembanyama ne se limite pas à la sélection nationale. Après cette inauguration, il organisera également la deuxième édition de son Hoop Gambit, son événement mêlant basket et échecs, avant de retrouver officiellement les Bleus.

Une séquence estivale très attendue, aussi bien par les supporters français que par le principal intéressé, qui n'a visiblement qu'une envie : rejouer en FIBA.

Victor Wembanyama explique pourquoi il a refusé le max