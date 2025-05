Victor Wembanyama réagit à la retraite de Gregg Popovich

On aura donc eu qu'une saison pleine de Victor Wembanyama coaché par Gregg Popovich. Le mythique coach des Spurs a pris sa retraite du banc vendredi, laissant le futur de la franchise aux mains de Mitch Johnson, avec la lourde tâche d'être à la hauteur du talent de l'intérieur français pour ramener la franchise vers les sommets.

S'il aurait forcément aimé pouvoir collaborer un peu plus longtemps avec Pop, Wembanyama s'est tout de même montré reconnaissant d'avoir pu démarrer sa carrière en NBA sous les ordres de l'un des meilleurs coaches de tous les temps. C'est ce qu'il a expliqué dans un post sur ses réseaux dans la foulée de l'annonce de la reconversion de Gregg Popovich au poste de président des opérations basket.

"29 ans. Coach, merci pour votre sagesse, votre leadership et la culture que vous avez créée. Mais plus important encore, merci d'être quelqu'un de grand et d'inspirant. Faire partie de ces 29 années a été un honneur pour moi et je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre".

Sur ces 29 années, Gregg Popovich a remporté 5 bagues et permis aux San Antonio Spurs de s'établir comme une référence dans le monde du sport américain.

