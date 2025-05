Gregg Popovich avait expliqué il y a quelques années qu'il prendrait sa retraite en même temps que Tim Duncan. C'est finalement près de 10 ans après le départ de son légendaire intérieur que Pop dit stop, contraint et forcé. Les San Antonio Spurs ont annoncé vendredi que l'homme aux 5 titres en tant que head coach et architecte de la dynastie tirait sa révérence, afin de ne pas prendre de risques avec sa santé, vacillante ces derniers mois.

Après une nouvelle alerte médicale le mois dernier lors d'une soirée au restaurant, Popovich avait dû être conduit à l'hôpital. L'accident cardio-vasculaire qu'il avait subi en début de saison avait déjà laissé planer la possibilité d'une fin de carrière. A 76 ans et après 29 ans sur le banc des Spurs, le Texan va passer dans les bureaux et enfiler le costume de président des opérations basket lorsque sa santé le lui permettra. Les Spurs ont indiqué qu'il aurait un rôle essentiel dans le futur de la franchise, autour de Victor Wembanyama et de ses coéquipiers.

Mitch Johnson confirmé

Peu après l'annonce, les Spurs ont également confirmé Mitch Johnson dans le rôle de head coach principal pour la saison prochaine. Présent dans l'organigramme de San Antonio depuis près de 10 ans, Johnson avait pris l'intérim en novembre.

On espère revoir Gregg Popovich autour de la franchise fréquemment, même si l'important reste bien sûr sa santé. Celui qui est considéré comme l'un des plus grands coaches de l'histoire du sport américain a certainement encore de belles choses à apporter à la franchise qu'il tracté, avec RC Buford, jusqu'à une dynastie entre 1999 et 2014, date du cinquième et dernier titre des Spurs à ce jour.

