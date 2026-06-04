Victor Wembanyama réagit après sa soirée très compliquée

Maladroit lors du Game 1 des Finales NBA face aux Knicks, Victor Wembanyama reste confiant malgré la défaite des Spurs et promet de réagir rapidement.

Victor Wembanyama a connu une soirée compliquée pour ses standards, mais le Français refuse de céder à la moindre inquiétude après la défaite des Spurs face aux Knicks (105-95) lors du Game 1 des Finales NBA.

San Antonio semblait pourtant en mesure de prendre l'avantage dans la série. À 2'16 de la fin, deux lancers francs de Victor Wembanyama donnaient encore un point d'avance aux Texans (95-94). La suite a tourné au cauchemar. Les Knicks ont terminé la rencontre sur un terrible 11-0 pour s'emparer du premier match et prolonger leur série de victoires à 12 rencontres.

Malgré la défaite, Wembanyama a noirci la feuille de statistiques avec 26 points, 12 rebonds et 3 contres. Des chiffres flatteurs qui masquent toutefois une prestation offensive bien en dessous de ses habitudes. Le pivot des Spurs n'a converti que 6 de ses 21 tirs, dont 2 sur 9 derrière l'arc, tout en commettant six pertes de balle. À titre de comparaison, les Knicks n'ont perdu que huit ballons sur l'ensemble de la rencontre.

Face à la défense physique et disciplinée mise en place par New York, le Français a souvent semblé en difficulté pour créer ses propres opportunités. Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson et OG Anunoby se sont relayés pour lui compliquer la tâche, en coupant les lignes de passe et en l'obligeant à prendre des tirs difficiles loin du cercle.

Pour autant, le leader des Spurs n'a pas cherché d'excuse après la rencontre.

« Nous avons déjà été menés dans une série auparavant. Jamais en Finales, évidemment. Mais je ne suis vraiment pas en train de m'en vouloir pour quoi que ce soit. Je ne suis pas inquiet le moins du monde », a déclaré Victor Wembanyama en conférence de presse, avant d'ajouter : « Je vais trouver la solution. J'ai été mauvais ce soir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. »

Une réaction attendue dès le Game 2

Cette confiance n'a rien de surprenant lorsqu'on observe le parcours des Spurs depuis le début des playoffs. Pour leur première campagne de postseason avec Victor Wembanyama à la tête de l'équipe, les Texans ont déjà éliminé plusieurs adversaires de premier plan, jusqu'à sortir le Thunder, champion en titre, en finale de conférence.

Le défi qui attend désormais San Antonio est néanmoins inédit. Les Knicks ont confirmé lors du Game 1 qu'ils possédaient les armes défensives pour perturber le Français. Les Spurs ont d'ailleurs été maintenus sous la barre des 100 points pour la première fois de ces playoffs, avec seulement 36% de réussite au tir et un modeste 11 sur 43 à trois points.

À seulement 22 ans, Wembanyama découvre les Finales NBA. Même les plus grands joueurs ont connu des débuts difficiles à ce niveau de compétition. La bonne nouvelle pour San Antonio est que son franchise player ne semble ni affecté ni déstabilisé par cette première déconvenue.

Les Spurs auront désormais besoin d'une réaction rapide de leur superstar dès le Game 2. Si le Français parvient à retrouver son efficacité habituelle tout en limitant les pertes de balle, la physionomie de cette série pourrait rapidement changer.

Une chose est sûre : Victor Wembanyama n'a aucune intention de laisser cette première manche définir ses Finales NBA.

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