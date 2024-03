Victor Wembanyama prend ses responsabilités dans la défaite

Dans l'ensemble, Victor Wembanyama a été, encore une fois, bon face aux Memphis Grizzlies (97-99). Avec 31 points, 16 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres, le Français a pesé sur les débats et affiche d'ailleurs un différentiel positif (+15).

Pourtant, le prodige des San Antonio Spurs a endossé la responsabilité de cette défaite. Et on peut le comprendre. Car sur cette rencontre, l'international tricolore a été parfois brouillon. On pense à sa maladresse à longue distance : 3/12. Et surtout à ses ballons perdus : 7.

Devant les médias, Wembanyama a affiché ses regrets.

"En fait, je me souviens d'avoir pensé, pendant la première période quand nous menions largement au score, que je n'avais pas donné le coup de grâce. C'est ce que j'ai ressenti. Je voulais réagir parce que peu importe qui est en face de nous, nous devons jouer de la même manière et être agressifs.

Comme si c'était (Joel) Embiid ou Giannis (Antetokounmpo) qui se trouvait en face de nous. Ce sont des erreurs que je ne referai pas. Comment ? En prenant le contrôle. Je ne sais pas, réagir et aider l'équipe du mieux que je peux.

Nous devions réagir d'une manière ou d'une autre parce que je ne pense pas qu'ils aient bien défendu", a analysé Victor Wembanyama.

Battu sur le fil par les Grizzlies, San Antonio a effectivement laissé filer un match longtemps maîtrisé...

