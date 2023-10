Victor Wembanyama se livre sur ses objectifs pour la saison

Le baptême du feu approche. Victor Wembanyama a déjà réussi ses débuts en présaison. Le prodige français a manqué d’adresse la nuit dernière (3 sur 10) mais il a fait sensation d’une manière ou d’une autre lors de chacune de ses trois sorties avec le maillot des San Antonio Spurs. La première officielle est prévue dans une semaine lors du derby contre les Dallas Mavericks. En attendant, le jeune homme a défini ses objectifs pour la saison. Des propos rapportés par notre correspondant au Texas, Benjamin Moubèche.

« Pour moi, une saison réussie ce serait une saison où on se rapproche, même de 1 %, du but final qui est de gagner un titre. Personnellement, je suis prêt à apprendre, à faire tous les sacrifices pour aider la franchise et nous rapprocher de cet objectif.

Du point de vue personnel c’est pareil, il n’y a pas vraiment d’objectif de stats. Mais bien sûr qu’aider mon équipe au maximum passera par de bonnes performances individuelles. Mais je n’ai aucun doute sur notre capacité à gagner dès maintenant », note l’intéressé.

Victor Wembanyama précise également qu’il vise évidemment le trophée de Rookie Of The Year. Si son corps tient le choc du rythme intense de la saison régulière NBA, il sera très probablement en bonne position pour décrocher la récompense.

