Avant d’affronter Milwaukee, Victor Wembanyama a surpris en apparaissant tête rasée, un look déjà associé à une période forte de sa saison.

Victor Wembanyama a surpris en modifiant radicalement son apparence avant un rendez-vous important pour les San Antonio Spurs. Avant la réception des Milwaukee Bucks, le Français est apparu avec la tête entièrement rasée, renouant avec un look déjà aperçu plus tôt cette année.

Wemby got a haircut. pic.twitter.com/hpGhTnSwzA — Jeff McDonald (@JMcDonald_SAEN) January 15, 2026

Un changement visuel marquant, dans un contexte où San Antonio cherche à retrouver un peu d’élan après une période plus irrégulière.

Un look déjà associé à une période forte

Ce n’est pas la première fois que Victor Wembanyama opte pour ce style épuré. Il s’était déjà rasé la tête durant l’intersaison, lors d’un séjour dans un temple Shaolin, où il avait partagé le quotidien de moines.

À l’époque, le pivot français expliquait cette démarche comme une volonté de sortir de sa zone de confort.

Il s’agissait de « mettre (s)on corps dans des situations auxquelles il n’est pas habitué, et d’élargir (s)on amplitude de mouvement et (s)a force ».

Un passage qui avait coïncidé avec un excellent début de saison sur le plan statistique. A l’époque, il expliquait ne s’être jamais entraîné aussi dur. Et ses propres coéquipiers avaient d’ailleurs halluciné. Est-ce pour retrouver cet état d’esprit et faire passer un message qu’il a décidé de se raser le crâne ou juste par envie esthétique ?

Un symbole avant un moment clé de la saison

En tout cas, lors des 12 premiers matches disputés après cette intersaison si particulière, Wembanyama affichait des moyennes impressionnantes de 26,2 points, 12,9 rebonds et 3,6 contres. Un départ tonitruant avant qu’une blessure au mollet ne le tienne éloigné des parquets pendant quatre semaines.

Depuis son retour, ses statistiques ont légèrement reculé, avec 22,1 points, 9,3 rebonds et 1,9 contre de moyenne sur 14 rencontres. Une baisse relative, à nuancer par une gestion prudente de son temps de jeu et l’absence de toute inquiétude majeure du côté du staff.

Les Spurs toujours bien placés à l’Ouest

Malgré ces ajustements, San Antonio reste solidement installé dans le haut de la Conférence Ouest, avec un bilan de 27 victoires pour 13 défaites. Les Spurs tenteront de mettre fin à une série de deux revers consécutifs face à l’équipe emmenée par Giannis Antetokounmpo.

Reste à voir si ce retour au look « moine shaolin » marquera, une nou